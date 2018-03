Rozbřesk: Praha patří k nejrychleji zdražujícím se místům na světě

Nejdražším městem na světě je podle čerstvě sestaveného žebříčku týdeníku The Economist Singapur, následovaný Paříží a Curychem. Nejlevněji je naopak v Damašku a Caracasu. To má samozřejmě své důvody a Damašek kvůli tomu rozhodně nebude populárnějším místem k životu. Jinak tomu může být u relativně drahých měst, která v poslední době viditelněji zlevnila - z první desítky například kvůli slabšímu dolaru vypadla všechna americká města včetně New Yorku. A pozornost si zaslouží také města, která naopak v posledních 12 měsících nejvíce zdražila. Do této skupiny patří i Praha, která poskočila dopředu o třináct příček a je osmdesátým druhým nejdražším místem na světě - cenová úroveň podle The Economist dosahuje 67 % úrovně New Yorku a Praha je tak dražší než Moskva nebo Petrohrad. Skok za poslední rok podle nás do značné míry odráží především posilování české koruny, která ukončila v roce 2017 své intervenční “dobrodružství”. Česko mělo ale také v roce 2017 vyšší inflaci než sousední evropské země a zaznamenalo nejrychlejší růst cen nemovitostí v celé EU, a ty s sebou táhly vzhůru i nájmy. Podle dostupných domácích čísel opět zdaleka nejvíce v Praze, kde je převis poptávky po bydlení nad nabídkou nejvyšší.



V tomto světle je trochu škoda, že data z The Economist se týkají jen největších světových metropolí. K důležitým pohybům v cenách i rozdělování bohatství přitom dochází právě mezi velkými metropolemi na jedné straně a slabšími centry v okrajovějších částech zemí na straně druhé. Ve většině vyspělého světa narůstají nejenom rozdíly mezi socio-ekonomickými skupinami, ale současně s tím také mezi jednotlivými regiony. Bodují úspěšná kosmopolitní města, kde se koncentrují lidé s nadprůměrným vzděláním a schopnostmi. Logickým důsledkem jejich úspěchu je ovšem vylidňování a zaostávání slabších a okrajových částí země, na které “ekonomika zapomněla”. Výbornou sondu do takovýchto míst v Británii přináší ve Financial Times Sarah O'Connor.





Česká koruna lehce posílila a dnešní silná čísla z domácí ekonomiky průmysl a maloobchod) by ji mohla jenom pomoci. Guvernér ČNB Jiří Rusnok navíc v Liberci na setkání s podnikateli podle Hospodářských novin hovořil o přehřívání české ekonomiky a potvrdil tak, že poslední slabá inflace nemění nijak zásadně základní pohled ČNB na ekonomiku. Silné rezistence eura dál vidíme v okolí 25,50 EUR/CZK a pak na 25,65.Kurz eurodolaru zůstal včera v úzkém pásmu 1,235 až 1,24 ačkoliv trh byl konfrontován s relativně holubičí rétorikou ze strany ECB (Draghi a Praet) a sadou důležitých americký dat. Připomeňme, že tržby amerických maloobchodníků slušně rostly naposledy v listopadu loňského roku, a od té doby jsou útraty spotřebitelů slabší. V únoru tržby klesly o 0,1 procenta, tedy stejně jako v předchozích dvou měsících. Konsensus trhu byl nastaven na 0,3 pct. V reakci na to běžící odhad amerického růstu HDP z dílny atlanského Fedu klesl z 2,5 % na 1,9 %. Výsledkem je, že americká výnosová křivka dále zplošťuje (a to rychleji než ta německá), což dolaru zatím příliš nevadí.Dnes jsou na programu jen data druhé kategorie v čele s americkou podnikatelskou náladou od Philly Fedu. Před blížícím se zasedáním Fedu (příští středu) však od eurodolaru již žádné větší zisky nečekejme.Zlotý bude dnes dopoledne bedlivě monitorovat výsledek únorové inflace . Negativní korekce některých cen v celém regionu (máslo a vejce) může přivodit nečekaně nižší inflaci i Polsku, což by se zlotému asi krátkodobě nelíbilo. Cena ropy Brent v průběhu včerejšího obchodování lehce stoupala, nakonec však hranici 65 USD /barel pokořit nedokázala. Data o zásobách z dílny EIA sice poukázala na vyšší než očekávaný nárůst zásob surové ropy (+5 mil. barelů), ten byl nicméně kompenzován nad očekáváním velkým poklesem jak zásob benzínu (-6,27 mil. barelů), tak destilátů (-4,36 mil. barelů). Významnější impuls se cenám ropy tentokrát nedostalo ani ze strany americké produkce, jejíž nárůst byl v posledním zkoumaném týdnu omezený.Zajímavější, byť rovněž bez výraznějšího vlivu na cenu, se však jeví závěry z měsíčního reportu OPECu. V něm totiž kartel poprvé od poloviny minulého roku přiznává, že růst globální nabídky předčí v tomto roce zvýšení poptávky po ropě. Klíčovou roli v tom samozřejmě sehrají producenti mimo OPEC – v čele s břidlicáři z USA – jejichž předpokládanou těžbu kartel pro rok 2018 zvýšil o 280 tis., celkem na 1,66 mil. barelů denně. Výsledkem je tak nižší než očekávaná poptávka po ropě kartelu a méně utažený ropný trh…

Akcie

Americké cenné papíry včera navázaly na včerejší vývoj a shodně uzavřely v záporu. Největší propad padl na bedra hlavnímu indexu Dow Jones, který ztratil více jak procento. O kousek lépe uzavřel širší index S&P 500, který obchodování zakončil o sedm desetin níže. Nejblíže k nule měl technologický Nasdaq, kterému k zelenému teritoriu chyběly pouze dvě desetiny. Za zmínku stojí akcie Tesla, které poklesly o 4,4 % a nebo Under Armour -2,96 %. Akcie Twitter +7,3 % a nebo Square +5,3 %.