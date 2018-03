České statistiky ukážou na pokračování domácí ekonomické expanze (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejších nepříznivých údajích z obou břehů Atlantiku nás dnes z pohledu dat v Evropě i USA čeká poměrně klidný den. Z domácí ekonomiky přijdou údaje o průmyslu a maloobchodu za leden. Aby výrazně pohnuly korunou, musely by hodně překvapit. To však nečekáme. Korunu tak podle všeho čeká další klidný den.

Francouzskou inflaci za únor revize nečeká

Dnešní data ze světa budou poměrně nezajímavá. Francouzská inflace za únor bude potvrzena na již zveřejněné úrovni 1,3 %. Dovozní ceny v USA za stejné období podle tržního odhadu pokračovaly v růstu. Tyto údaje však nemají na to, aby výrazně pohnuly devizovými trhy. Sledovat tak budeme vývoj nepřehledné situace po italských volbách a další směřování americké administrativy.

Americký maloobchod zklamal

Včerejšek nabídl nepříznivý pohled na americký maloobchod. Celkové únorové tržby zaznamenaly nečekaný pokles a prodeje v tzv. kontrolní skupině, která je důležitá pro výpočet soukromé spotřeby v rámci HDP, vzrostly pouze marginálně. Celkově tak byl včerejší report pro trhy zklamání. Růst HDP v prvním čtvrtletí bude spíše slabší, když by podle odhadu ekonomů SG měl dosáhnout pouze 2,0 % q/q anualizovaně.

Špatného výsledku jsme se dočkali také z průmyslového sektoru v eurozóně. Ten v lednu snížil svou produkci ještě více, než očekával tržní konsenzus. Euro proti dolaru tak nevybočilo z pásma, ve kterém se obchoduje v posledních týdnech. Oproti včerejším ranním hodinám dnes otevře evropské obchodování mírně slabší kolem úrovně 1,237 USD/EUR.

Slabší výroba aut v lednu průmysl zbrzdila

Data dnes zveřejněná statistickým úřadem by měla ukázat na pokrčující expanzi domácí ekonomiky i na začátku letošního roku. Naše očekávání pro růst průmyslové výroby se však nachází pod tržním konsenzem. V lednu totiž víceméně stagnoval počet vyrobených aut. Na horší výsledek už ukázala již zveřejněná statistika zahraničního obchodu. Maloobchod by měl znovu ukázat velmi silný výsledek. Naznačuje to zejména rekordní důvěra spotřebitelů zaznamenaná v lednu.

Rusnok lehce postrčil korunu k silnějším hodnotám

Koruna včera posílila o necelých pět haléřů v reakci na projev guvernéra Rusnoka v Liberci. Rusnok podle agentury Bloomberg prohlásil, že ekonomika se do jisté míry přehřívá a inflace volá po zásadnější normalizaci měnové politiky. Tato pro korunu příznivá prohlášení pak guvernér mírnil zmínkami o politice ECB, která nedává ČNB příliš prostoru pro utahování měnových podmínek. Navíc současný mzdový růst není podle něj pro další roky udržitelný. Celkově Rusnokův projev přispěl k očekávání, že sazby ještě letos půjdou nahoru. Koruna se v průběhu dne posunula na 25,44 CZK/EUR, kde by také dnes měla své obchodování otevřít.