Akciové trhy přešlapují na místě, hledají nový směr (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Fortuna zakončila rok 2017 výrazným růstem, akcionáři se však i tak dividend nedočkají.

Evropské akcie by mohly dnešní obchodování zahájit růstem.

Ve Spojených státech budou zveřejněny žádosti o podporu v nezaměstnanosti, importní a exportní ceny a kapitálové toky. V Evropě to budou jen finální údaje o francouzských spotřebitelských cenách.

Výsledky hospodaření dnes reportuje například německá aerolinka Deutsche Lufthansa.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie včera ztratily 0,6 %. Pouze dva sektory se udržely v kladných hodnotách, když utility si polepšily o jedno procento a realitní developeři přidali 0,1 %. Ostatní sektory zamířily dolů, nejjižněji se dostali těžaři a zpracovatelé komodit, jejichž akcie odepsaly 1,3 %. Index S&P 500 přitom včerejší seanci zahájil růstem o 0,4 %, nicméně během necelé hodiny o zisky přišel, což mohly do určité míry způsobit i slabší než očekávané maloobchodní tržby. Trhy dále sledují personální změny v americké administrativě.

Asijské trhy během dnešního ranního obchodování společný směr nenašly. Akcie obchodované v Jižní Koreji, Hongkongu či Japonsku si o několik desetin procenta polepšily, naopak australské, indické nebo čínské pevninské indexy na své hodnotě ztratily. Zisky ani ztráty však nedosahovaly vysokých úrovní, ve většině případů se pohybovaly do půl procenta.

Fortuna Entertainment

Sázkařská společnost Fortuna dnes oznámila své hospodářské výsledky za uplynulý rok 2017. Ty pro nás přinesly menší překvapení ve formě výše přijatých sázek, které překonaly hranici 2 mld. EUR a meziročně se tak navýšily o 93 %. Přispěl k tomu především růst online kurzových sázek na všech původních trzích, kde Fortuna působí. Naše odhady překonala výše přijatých sázek z online herního segmentu v České republice, které dosáhly 243 mil. EUR, zatímco my jsme očekávali 220 mil. EUR. Na druhé straně mírně za našimi očekáváními zůstaly přijaté sázky z nově akvírovaných společností v roce 2017, když Hattrick Sports Group dosáhl 386 mil. EUR (očekávali jsme 410 mil. EUR) a Fortuna Rumunsko 135 mil. EUR (očekávali jsme 160 mil. EUR). Vyšší než očekávané přijaté sázky vedly k růstu hrubých výher, které dosáhly 305 mil. EUR, což představuje 87% meziroční růst. Velmi slušných hodnot dosáhl ukazatel ziskovosti EBITDA, když meziročně vzrostl o téměř 150 % na 55 mil. EUR. Tento nárůst byl ale očekáván díky aktualizovanému výhledu společnosti Fortuna, který sama vydala v lednu tohoto roku. Vše výše uvedené vyústilo v růst čistého zisku na 15,4 mil. EUR, tedy o 86 % meziročně. Bohužel i přes takový růst zisku se akcionáři nedočkají dividendy za rok 2017. Společnost plánuje do budoucna růstovou strategii za pomoci akvizic, a tak dividendy nebudou vypláceny minimálně další tři roky. Pro rok 2018 Fortuna očekává růst přijatých sázek do 3 mld. EUR, růst EBITDA o 25-35 %, což je více, než s čím počítáme v našem modelu. Díky investicím do nové platformy pro kurzové sázení a hraní a dalších IT systémů vzroste CAPEX na 20 až 24 mil. EUR.

Celkově lze říci, že hospodářské výsledky Fortuny za uplynulý rok jsou příznivé a ukazují na dobře zvolenou strategii růstu firmy. Bohužel vzhledem k absenci dividend po dobu minimálně příštích tří let a také hrozícímu stažení akcií z pražské i varšavské burzy (majoritní akcionář Fortuny, společnost Fortbet vlastní přes 95 % všech akcií) neočekáváme výraznější reakci ceny akcií na zveřejněné výsledky. Detailnější informace o výsledcích hospodaření přineseme v průběhu dne ve speciální zprávě.