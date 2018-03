Slovenský premiér Fico by již dnes mohl podat demisi

Slovenský premiér Robert Fico by již dnes mohl podat demisi, kterou ve středu nabídl v rámci řešení politické krize v zemi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Svůj odchod z čela kabinetu Fico podmínil tím, aby prezident Andrej Kiska kromě jiného respektoval stávající tříčlennou koalici, která chce zůstat u moci. Ficova demise by znamenala pád celé vlády v polovině čtyřletého volebního období.



Hlava slovenského státu, jež v souladu s ústavou jmenuje předsedu vlády, podmínky Fica zatím nekomentovala. Kiska již ale před více než týdnem jako jedno z řešení krize důvěry lidí ve stát po vraždě Kuciaka a jeho přítelkyně navrhl zásadní rekonstrukci vlády, která by následně získala důvěru sněmovny.





Slovenští prezidenti v posledních letech respektovali tradici, že novým premiérem jmenují osobu, která se může opřít o většinu ve sněmovně.Současná koalice Ficovy strany Směr-sociální demokracie, dále Slovenské národní strany a Mostu-Híd má ve 150členné sněmovně 78 poslanců. Spolu s koalicí zpravidla hlasují i čtyři nezařazení poslanci.