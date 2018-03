Překvapivě silný zájem o nová auta v EU

Poptávka po nových automobilech neztratila na síle ani v únoru. Podle dnes zveřejněných registrací osobních automobilů v únoru jejich počet překonal hranici 1,1 mil. vozů a byl tak meziročně vyšší o 4,3 %. Za první dva měsíce letošního roku se počty nových automobilů v EU zvýšily o necelých šest procent. V ročním kumulovaném vyjádření se trh dostává opět na nová maxima, tentokrát 15,262 mil. vozů a v EU se tak ročně prodává o 3,5 mil. aut více než v dobách recese.Boom automobilového trhu v EU trvá už šestým rokem, a proto se stále více tlačí na mysl otázka, jak dlouho ještě tento příznivý trend potrvá, respektive zda se už poptávka po nových automobilech neblíží svému nasycení. V tomto směru je třeba říct, že trend na všech jednotlivých národních trzích se stále liší, a navíc se objevují i nové impulsy v podobě regulací, které s poptávkou v čase hýbou. Tento efekt se může projevit už letos na německém trhu, který je tím největším v rámci EU, po eventuálním zavedení zákazu vjezdu dieselů do některých měst.V útlumu v prvních dvou měsících roku zůstal britský trh, kde registrace poklesly o 5,1 %, a mírný pokles zaznamenalo rovněž Švédsko. V případě Británie je ovšem třeba říct – bez ohledu na spekulace ohledně brexitu – že právě v této zemi započal poslední boom automobilového trhu dříve, a tak vzhledem k cyklu není aktuální pokles poptávky až tak překvapivý. Pokud se naopak podíváme letos na nejúspěšnější trhy, tak na prvním místě jde o Německo, kde se za první dva měsíce registrovalo o téměř 50 tisíc vozů více než loni. Hned za ním následuje Španělsko s přírůstkem necelých 30 tis. Z pohledu počtu vyrobených a zaregistrovaných vozů je na prvním místě VW, pokud tedy přehlédneme PSA Group, do jehož výsledků se letos už započítávají výsledky Opelu.Obecně se dá říct, že se zlepšující se kondicí evropské ekonomiky , klesající nezaměstnaností a postupně se zlepšující finanční situací domácností ve velké části Unie, má automobilový trh pozitivní vyhlídky. Nepředpokládáme sice, že jeho růst dosáhne loňská 3,2 %, nicméně na obrat do červených čísel situace zatím nevypadá ani z pohledu průzkumů mezi spotřebiteli uskutečněném v prvním čtvrtletí letošního roku. Předpokládáme proto, že celkový výsledek prodejů nových vozů bude v letošním roce nakonec jen mírně vyšší než v roce 2017 a růst trhu se bude pohybovat do 1 %.