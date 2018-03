Summary: Akcie Adidas po výsledcích skórují 11 %

EVROPA:



adidas

Výrobce oblečení, kterého asi není nutno detailněji představovat, zaúčtoval v uplynulém kvartálu tržby ve výši 5,1 mld. EUR (+8 % yoy), což je mírně pod konsensem trhu. Nicméně nebýt kurzovních výkyvů, dívali bychom se na téměř 20% meziroční růst tržeb. Dobrou zprávou je určitě hrubá marže, která se posunula vzhůru o skvělých 220 bps yoy na úroveň 51,7 % (konsensus 50,2 %). Bohužel, daňové položky učinily své a srazily čistý zisk na akcii (GAAP) na -0,2 EUR, což je o 15 centů pod předešlým rokem a o 35 centů pod konsensem.

Výhled na rok 2018 se drží víceméně v liniích očekávání trhu. Z řady trochu vystupuje provozní marže mířená mezi 10,3 až 10,5 %, přičemž konsensus byl nastaven na rovných 10 %. Co však na investory zapůsobilo nejvíce, bylo oznámení o spuštění programu zpětného odkupu akcií v objemu 3 mld. EUR (rozprostřeno do několika let). Od 22. března do konce roku 2018 by měla být tímto způsobem investorům vrácena cca 1 mld. EUR, neboli 2,5 % tržní kapitalizace. Připomínáme, že dividendový výnos adidas je momentálně na 1 %.



Došlo také ke zlepšení výhledu pro rok 2020. Provozní marže by se nově měla dostat na 11,5 % (doteď 11 %) a čistý zisk by měl dosáhnout meziroční míry růstu mezi 22 až 24 % (doteď 20 až 22 %).



Akcie posilují po dobrých zprávách o 11 %.



E.ON



Dnes se ještě zpětně vrátíme k výsledkům E.ON, které byly publikovány v pondělí.



Výsledky E.ON za předešlý rok se držely predikcí trhu, místy je dokonce překonaly. Tržby zůstaly na hodnotě 38 mld. EUR, s čímž trhy dopředu počítaly. To samé můžeme říct o ukazateli EBITDA ve výši 5 mld. EUR. EBITDA marže se tak vyškrábala vzhůru jen o 20 bps yoy na 13,1 % (RWE 13 %). Nižší než očekávané odpisy však v kombinaci s neprovozními položkami vytáhly čistý zisk vzhůru o téměř 50 % yoy na 1,43 mld. EUR s konsensem čítajícím 1,32 mld. EUR. Zamrzel slabý volný cashflow jenž s objemem -6 mld. EUR zaostal daleko za odhady (-1,5 mld. EUR). Avšak, jak je již zvykem, důvodem nebyly kapitálové výdaje, ale nízký provozní cashflow (-2,9 mld. EUR), jelikož v tomto roce E.ON odváděl vysoké částky do státního fondu pro nakládání s jaderným odpadem. Economic net debt, což je čistý dluh společnosti po zohlednění obligací spojených s uzavíráním jaderných elektráren, se smrskl o třetinu a nyní má objem 19,3 mld. EUR. Jeho poměr k ukazateli EBITDA je sice pořád vysoký (3,9x), avšak při pohledu na původních 5,3x je pokrok markantní.



Výhled na rok 2018 počítá s provozním ziskem na úrovni 2,9 mld. EUR. Budeme-li odhadovat odpisy opět na úrovni 5 % tržeb (1,9 mld. EUR), dostáváme se na ukazatel EBITDA 4,8 mld. EUR, což je lehounce pod konsensem trhu. To samé platí o čistém zisku ve výši 1,4 mld. EUR.



Nejdůležitější zprávou pondělí byla však pořád rošáda, kterou E.ON připravil spolu s RWE a Innogy a o níž jsme se podrobněji rozepisovali ZDE. Od akvizice Innogy si E.ON mimo jiné slibuje roční synergie v objemu 700 mil. EUR.