Porsche noční můrou Tesly?

Tesla měla trh se sportovnějšími elektromobily doposud v podstatě sama pro sebe. To se ale již brzy změní. Jak poukazuje Tom Voelk na stránkách The New York Times, Model S a Model X budou muset o přízeň řidičů soupeřit s vozy tradičních luxusních a sportovních značek, které budou díky elektromobilům také schopny využívat daňových výhod. A největší hrozbou by pro Teslu podle Voelka mohlo být Porsche.

Německá automobilka nechce Tesle znepříjemnit život jen svými novými modely elektromobilů, ale i v oblasti jejich nabíjení. Porsche Mission E bude schopno dobít kapacitu svých baterií za 15 minut tak, že ujede 248 mil, zatímco Supercharger systém od Tesly dokáže nabít kapacitu dostatečnou na ujetí 150 mil za půl hodiny. Porsche chce svými rychlodobíjecími stanicemi vybavit své dealery v USA a jeho mateřská společnost VW v rámci vypořádání škod způsobených podvody v oblasti emisí musí do června 2019 vybudovat síť 2 800 dobíjecích stanic.



Mission E (viz následující obrázek) by mělo jít do výroby příští rok. Zatím nebyly zveřejněny jeho prodejní ceny, ale New York Times odhaduje, že se budou pohybovat na úrovni Panamery, která začíná s prodejní cenou 85 000 dolarů. Tesla Model S 75D začíná na 74 500 dolarech.

O pozici na prémiovém trhu elektromobilů ale bude bojovat více značek. Vedle Porsche by rád uspěl Jaguar se svým I-Pace, který by měl na trh dorazit ve druhé polovině letošního roku. Jde o první elektromobil této značky a v USA se jeho cena bude pohybovat od 69 500 dolarů nahoru. Tesla Model X se prodává od 79 500 výše. Automobilky jako Porsche, Jaguar či Audi se závistí sledovaly Teslu, jak uhání vpřed, ale její pozice prvního na trhu nyní začne ukazovat svou stinnou stránku. Firma totiž letos vyrobí svůj 200 000. vůz a poté začne ztrácet daňové úlevy. Podobný osud čeká GM a jeho Chevrolet Bolt EV a Volt.



Porsche tvrdí, že jeho elektrovozy nebudou mít taková omezení jako vozy Tesly, u kterých jsou zákazníci v nejsportovnějším režimu například varováni, že může dojít k nadměrnému opotřebení motoru a baterie. Porsche chce, aby i u elektrovozů zůstal právě motor tím, co jej bude podobně jako u automobilů se spalovacími motory odlišovat od konkurence. Jinak řečeno, i u elektrovozů si firma chce „zachovat svou DNA“. Tesla možná vytvořila nový trh, ale nyní se na něj tlačí stará garda.



Zdroj: New York Times