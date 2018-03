Rusnok lehce postrčil korunu k silnějším hodnotám (Komentář)

Koruna dnes posílila o necelých pět haléřů v reakci na projev guvernéra Rusnoka v Liberci. Rusnok podle agentury Bloomberg prohlásil, že ekonomika se do jisté míry přehřívá a inflace volá po zásadnější normalizaci měnové politiky. Tato pro korunu příznivá prohlášení pak guvernér mírnil zmínkami o měnové politice ECB, která nedává ČNB příliš prostoru pro další utahování měnových podmínek v Česku. Navíc současný mzdový růst není podle něj pro další roky udržitelný. Celkově Rusnokův projev přispěl k očekávání, že sazby ještě letos půjdou nahoru. Koruna se v průběhu dne posunula na 25,44 CZK/EUR.

Mírné zisky si dnes připsal i polský zlotý, který posílil o 0,2 % na 4,204 PLN/EUR. Kurz maďarského forintu nedoznal výraznější změn, když se drží blízko hladiny 311,6 HUF/EUR.



Data zítra zveřejněná statistickým úřadem by měla ukázat na pokračující expanzi domácí ekonomiky i na začátku letošního roku. Naše očekávání pro růst průmyslové výroby se však nachází pod tržním konsenzem. V lednu totiž víceméně stagnoval počet vyrobených aut. Na horší výsledek už ukázala již zveřejněná statistika zahraničního obchodu . Maloobchod by měl znovu ukázat velmi silný výsledek. Naznačuje to zejména rekordní důvěra spotřebitelů zaznamenaná v lednu.