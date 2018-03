Průměrná míra motivovanosti v České republice mírně klesá

Sedmice nejlepších zaměstnavatelů ukázala nadstandardní výsledky v oblastech: motivovanost a spokojenost zaměstnanců, důvěryhodnost a efektivita vedení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či atraktivita značky zaměstnavatele. Oceněnými firmami se staly (řazeno abecedně) Brown-Forman Czechia, s.r.o., Byznys software, s.r.o., Fresenius Kabi s.r.o., Hilti ČR spol. s.r.o., JetBrains s.r.o., Marriott a PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.



O zisku titulu v rámci studie Aon Best Employers rozhodují názory vlastních zaměstnanců, kteří hodnotí svoji pracovní zkušenost prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Studie se zabývá hodnocením motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců a je využívána pro detailní práci se zpětnou vazbou. Dlouhodobým cílem těchto průzkumů je zlepšovat zaměstnaneckou zkušenost a díky tomu zvyšovat finanční i nefinanční výkon společnosti.



Dlouhodobé analýzy založené na celosvětově ověřené metodologii ukazují, že motivovaný zaměstnanec hovoří o své firmě pozitivně, spojuje s ní svou budoucnost a vynakládá úsilí navíc, aby pomohl zlepšit dobré výsledky společnosti. Pracovní prostředí těch nejlepších se vyznačuje nejen vysokou mírou motivovanosti, ale také efektivním vedením, atraktivní značkou zaměstnavatele, orientací na vysoký výkon a kvalitní prací HR. V oblasti HR je důraz kladen převážně na přilákání a udržení těch správných lidí, kteří dokáží nejlépe přispět k úspěchu společnosti.



Základními podmínkami pro zařazení do studie Aon Best Employers je mít alespoň 50 stálých zaměstnanců v čase organizace průzkumu a působit na českém trhu minimálně tři roky. Ze 74 účastníků se v roce 2017 do soutěžní části kvalifikovalo 63 společností a sedmi z nich se podařilo dosáhnout výsledků, které je vynesly do prestižní skupiny těch nejlepších zaměstnavatelů. Šest vítězných společností patří do kategorie Malé a střední společnosti, ve které soutěžilo 39 firem. V kategorii Velké společnosti se podařilo získat ocenění pouze jedné společnosti z 35 zúčastněných.



Míra motivovanosti, spokojenost zaměstnanců - co nám říká trh?

Průměrná míra motivovanosti v České republice v roce 2017 dosáhla úrovně 54 %. Oproti roku 2016 to představuje pokles o jeden procentní bod. V dlouhodobé perspektivě pak pokračuje klesající trend, který můžeme sledovat již od roku 2013, kdy míra motivovanosti dosáhla hodnoty 61 %.









Z výsledků je zřejmé, že pokles průměrné míry motivovanosti je způsoben dlouhodobým poklesem aktivně motivovaných zaměstnanců. Narůstá totiž počet pasivních a demotivovaných zaměstnanců. Zároveň s klesající mírou motivovanosti jsme zaznamenali klesající trend ve spokojenosti s většinou měřených oblastí pracovního života. Na českém trhu je dlouhodobě vidět, že spokojenost s většinou oblastí klesá. Průměrný pokles ve všech měřených otázkách byl meziročně 2 p. b.



Tříleté pozorování ukázalo, že zaměstnanci jsou dlouhodobě nejméně spokojení s Vrcholovým vedením, Rozvojem kariéry, Prací s talenty a náborem a Odměnou a uznáním. Všechny tyto oblasti, kromě Rozvoje kariéry, významně klesají. Na druhé straně však pozorujeme i pozitivně hodnocené oblasti. Spokojenost s Pracovními úkoly, Pracovním prostředí, Přímým nadřízeným a týmovou spolupráci je již dlouhodobě výjimečně vysoká. Avšak i přes jejich dobré výsledky v tomto roce, jediná oblast, která rostla (v roce 2017 jsme zaznamenali vyšší průměrnou spokojenost než v roce 2016) byla spokojenost s Přímým nadřízeným.



Aktuální trendy v motivovanosti i spokojenosti s oblastmi pracovního života potvrzuje i Ján Debnár, Engagement Practice Team Lead CZ & SK, Aon HR Solutions, který říká: „Na téměř každém setkání se zástupci firem se neustále opakuje několik témat: Nedostatek lidí, obzvláště těch dobrých. Lidé jsou nároční a aktivně přemýšlejí o změně. Nastupuje nová generace a HR Marketing nestačí“. Tato slova potvrzují, že boj o talenty je každodenní výzvou, kterou firmy i samotní zaměstnanci vnímají jako riziko. Z průzkumů dále vyplývá, že lidé upřednostňují firmy s dobrou značkou zaměstnavatele a které zároveň dodržují sliby, v opačném případě přemýšlejí o změně.



Nedostatek pracovní síly a neschopnost přilákat a udržet talenty potvrzuje i průzkum podnikatelských rizik z roku 2017, organizovaného společností Aon Česká republika. Pro společnosti je proto klíčové vytvořit efektivní HR strategii, která je nasměruje tím správným směrem. Podle průzkumu Trendy v HR se firmy v nejbližších letech plánují zaměřit na motivovanost zaměstnanců, HR marketing, nábor a přilákání těch správných talentů.



Jaká je míra motivovanosti a s čím jsou spokojeni zaměstnanci

V porovnání s předešlými roky průměrná motivovanost v České republice znovu poklesla, zatímco motivovanost těch nejlepších se již dlouhodobě drží na vysoké úrovni. V hodnocení pracovní zkušenosti zaměstnanců existuje mezi nejlepšími zaměstnavateli a těmi, kteří na ocenění nedosáhli, stále se zvětšující rozdíl. Ve společnostech oceněných titulem Aon Best Employer 2017 zaměstnanci věří, že si firma umí udržet klíčové lidi -– rozdíl oproti ostatním firmám je 38 p. b. Výrazné rozdíly existují i v hodnocení vrcholového vedení. V případě Aon Best Employers zaměstnanci oceňují, že se k nim chová jako k tomu nejdůležitějšímu, poskytuje jasnou vizi, dělá dobrá obchodní rozhodnutí a dokáže je nadchnout. Zároveň dostatečná viditelnost a přístupnost zaměstnancům vede k vybudování obrazu dobrých a efektivních lídrů. Všechny zmíněné otázky hodnotí zaměstnanci Aon Best Employers v průměru o 35 procentních bodů lépe. Dále můžeme odlišnosti sledovat ve vnímání atraktivity značky a pověsti společnosti. Zaměstnanci oceněných firem věří, že jejich zaměstnavatelé mají excelentní pověst v regionu. V neposlední řadě je u nejlepších zaměstnavatelů mnohem lépe hodnocen způsob, jakým řízení pracovního výkonu pomáhá přispívat k úspěchu společnosti. Zaměstnanci těch nejlepších hodnotí tuto otázku o 31 p. b. lépe.



Pokud chce společnost uspět v boji o talenty, je důležité začít u nejvyššího vedení, které transparentně komunikuje, je pro zaměstnance inspirací a dává jim jasně najevo, že právě oni jsou cestou k úspěchu. Dále je důležité nebát se být inovativní, mít jasně a transparentně nastavený vztah mezi výkonem a spravedlivou odměnou. Nejlepší zaměstnavatelé pomáhají lidem v rozvoji a pracují s jejich zpětnou vazbou, kterou sbírá v pravidelných intervalech. Práce s novou generací, která má svá specifika a potřeby, zůstává nadále výzvou nejen pro neoceněné společnosti, ale i pro Aon Best Employers.



Metodologie studie Aon Best Employers

Účast ve studii je dobrovolná. Mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a působí na českém trhu min. 3 roky. Zájemci se mohou do studie přihlásit prostřednictvím internetové stránky studie bestemployers.cz. Pro určení, která společnost bude oceněna titulem Aon Best Employer, Aon čerpá z odpovědí samotných zaměstnanců, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Klíčovou úlohu pro udělení titulu sehrávají výsledky dané společnosti ve 4 sledovaných indexech:



1. Míra motivovanosti zaměstnanců

- Je klíčová pro udělení titulu. Motivovanost je v průzkumech společnosti Aon definovaná jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, které se projevuje třemi aspekty chování zaměstnance:

o zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně a doporučili by ji jako zaměstnavatele („SAY“);

o zaměstnanci chtějí ve společnosti zůstat pracovat do budoucna („STAY“);

o zaměstnanci vynakládají úsilí nad rámec svých povinností, které přispívá k lepším výsledkům firmy („STRIVE“).

2. Důvěryhodné vrcholové vedení

- Sledujeme, zda vrcholové vedení dokáže zaměstnance motivovat sdílením vize o budoucnosti společnosti, váží si lidí, jedná otevřeně a dělá správná rozhodnutí.

3. Kultura vysoké výkonnosti

- Měříme, jestli jsou si zaměstnanci vědomi osobního vlivu na celkový výkon společnosti, zda jsou odměňováni dle svého přínosu společnosti a zda mají příležitosti ke kariérnímu růstu.

4. Značka zaměstnavatele

- Hodnotíme, jestli je společnost považována za jedno z nejlepších míst pro práci v oboru, a zda jsou zaměstnanci hrdí na to, že v ní pracují.