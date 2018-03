Boom výroby biopaliva z řas přijde do několika let, říká biotechnologická Synthetic Genomics

Boom produkce pokročilých biopaliv vyrobených z řas může odstartovat koncem 20. let. Předpovídá to biotechnologická společnost Synthetic Genomics, která palivo vyvíjí ve spolupráci s firmou Exxon Mobil. Do roku 2025 chtějí vybudovat nejméně jeden závod na výrobu 10.000 barelů dieselového a leteckého paliva z geneticky modifikovaných řas. Rozšíření výroby pak už podle Synthetic Genomics může být relativně rychlé, napsal list Financial Times.



Cílem společností, které vstoupily do partnerství v roce 2009, je vyrábět biopaliva cenově konkurenceschopná konvenčním palivům na bázi ropy při ceně 60 až 65 dolarů (1242 až 1345 Kč) za barel ropy.



Průlom ve vývoji biopaliva z řas firmy ohlásily loni v červnu, když objevily způsob, jak více než zdvojnásobit množství tuků produkovaných řasami. Řasy mohou v zásadě produkovat sedmkrát víc energie na akr (4047 metrů čtverečních), než dává etanol na bázi kukuřice, který je dnes hlavním zdrojem biopaliv.



Vědci zkoumali způsob, jakým buňky řas štěpí uhlík - z oxidu uhličitého - a vyrábějí tuky. Řasy přeměňují oxid uhličitý na tuky obdobným způsobem, jako lidské tělo převádí na tuky cukry. Vědci dokázali řasy geneticky modifikovat tak, aby byly s to přeměnit na tuky 40 procent oxidu uhličitého, zatímco původně to bylo 15 procent.Zatímco dnes se biopaliva vyrábějí vesměs z plodin, které spotřebovávají zemědělskou půdu a vodu, řasy mohou být pěstovány ve vyprahlých oblastech, ve velké koncentraci v betonových nádržích se slanou vodou. Vedle genetického výzkumu se společnosti nyní zaměří na způsoby pěstování řas s co největšími výnosy a jejich zpracování na využitelné palivo. V Kalifornii plánují vybudovat asi 200 nádrží, každou o ploše zhruba jednoho akru.Pokud bude výzkum pokračovat podle plánu, není důvod, proč by se po roce 2025 neměla rozšířit velkovýroba. Díky zkušenostem společnosti s rafinací a petrochemikáliemi by to mělo být relativně jednoduché, řekl viceprezident společnosti pro výzkum a vývoj Exxonu Vijay Swarup.