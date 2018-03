Broadcom po Trumpově zásahu stáhl nabídku na Qualcomm

Singapurský výrobce čipů Broadcom stáhl nabídku na převzetí amerického konkurenta Qualcomm za 117 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč). Učinil tak po tom, co transakci zablokoval prezident USA Donald Trump. Firma dnes také oznámila, že i nadále plánuje přemístit své sídlo ze Singapuru do USA.



Trump v pondělí podepsal výnos, kterým plánovanou transakci zakázal a oběma firmám nařídil, aby přípravy na převzetí Qualcommu firmou Broadcom okamžitě zastavily. Bílý dům zastavení největší akvizice v historii technologického sektoru zdůvodnil obavami o národní bezpečnost.





Akvizice by podle sdělení Bílého domu mohla podkopat vedoucí pozici USA v oblasti technologií pro mobilní komunikaci. "Broadcom tomuto nařízení vyhoví, ačkoliv nás takový výsledek zklamal," oznámila dnes singapurská firma.Bezprostředně po pondělním oznámení Trumpova rozhodnutí firma uvedla, že naprosto nesouhlasí s tvrzením, že by transakce znamenala riziko pro národní bezpečnost USA. Převzetím Qualcommu měl vzniknout třetí největší výrobce čipů na světě po společnostech Intel a Samsung.Plánovaný přesun sídla do USA by měl Broadcomu usnadnit akvizice amerických podniků. Podle zdrojů agentury Reuters bude firmu tento přesun v důsledku vyšší daňové zátěže stát zhruba 500 milionů dolarů ročně.