Fortuna zítra zveřejní čísla za minulý rok

Fortuna zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za minulý rok. Reportovaná čísla by měla být v souladu s celoročním výhledem managementu. Očekáváme meziroční nárůst přijatých sázek o 86 % na 1 936 mil. EUR. Poslední kvartál minulého roku by měl být pro společnost poměrně příznivý z pohledu výsledků sportovních událostí a s tím spojených marží, takže růst hrubých výher očekáváme jen mírně pomalejší oproti přijatým sázkám. V průběhu ledna management zvýšil výhled na růst provozního zisku EBITDA na 135 – 150 % r/r, naše projekce je u horního okraje tohoto rozpětí (+147 %). Nejvýznamnější je z pohledu růstu akvizice Hattrick Sports Group, kterou Fortuna konsoliduje od 20. května minulého roku. Čistý zisk by měl dosáhnout 17,8 mil. EUR, nicméně vzhledem k nedávným významným akvizicím a výrazným změnám ve společnosti je možné, že budou čísla ovlivněna některými jednorázovými náklady či výnosy, jak jsme to mohli vidět i v předchozích kvartálech.



Důležitější pro investory však budou další kroky směřující k úplnému ovládnutí společnosti ze strany majoritního akcionáře a stažení akcií z burzy poté, co Fortbet získal více jak 95% podíl a může vytěsnit minoritní akcionáře.

Neutrální zpráva

Doporučení: Prodat

Cílová cena: 200 Kč