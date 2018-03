Personální změny v americké admistrativě hýbou akciovými trhy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Kofola rozšiřuje aktivity na poli zdravotního životního stylu, kupuje výrobce čajů Leros.

Fortuna zítra ráno zveřejní výsledky za celý loňský rok.

Textilka Pegas dostala novou investiční pobídku.

Evropské akcie budou na počátku seance kolísat okolo včerejších zavíracích kurzů.

Spojené státy dnes zveřejní maloobchodní tržby a ceny průmyslových výrobců. V eurozóně bude zveřejněna průmyslová výroba.

Výsledky hospodaření dnes reportuje německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas nebo britská finanční skupina Prudential.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie britského provozovatele satelitních systémů Inmarsat na Držet a francouzského výrobce obytných vozů Trigano na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 na počátku včerejší seance rostl o více jak půl procenta, nicméně své zisky neudržel a nakonec uzavřel 0,6 % pod pondělním zavíracím kurzem. Příčinou nebyla zveřejněná inflační data, která by překvapila vyšším růstem, ale další personální změny v americké administrativě. Prezident Donald Trump odvolal dosavadního šéfa diplomacie Rexe Tillersona, kterého vystřídá současný šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo. Tím se na trhu zvyšují obavy ohledně přitvrzování americké obchodní politiky vůči ostatním státům.

Negativní nálada se rozšířila i na asijsko-pacifické trhy a těžko bychom hledali trhy, které by si během dnešního ranního obchodování polepšily. Nejhůře se vedlo akciím obchodovaným v Hongkongu, kde tamní index ztrácí 1,3 %. V ostatních případech se poklesy pohybovaly do jednoho procenta.

Kofola ČeskoSlovensko

Skupina Kofola ČeskoSlovensko získala 100% podíl v českém výrobci bylinných čajů Leros. Firma tím chce posílit svoje aktivity v oblasti zdravého životního stylu. Obě dvě společnosti se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Kofola tak doplňuje svoje portfolio zdravých produktů, když dnes již provozuje největší síť freshbarů a salaterií ve střední Evropě pod značkou UGO.

Společnost Leros dosáhla vloni tržeb přes 130 mil. CZK. To představuje necelá dvě procenta celkových tržeb Kofoly.

Fortuna Entertainment

Společnost Fortuna zítra ráno zveřejní výsledky za celý loňský rok. Očekáváme výrazný nárůst přijatých sázek, které podle nás dosáhnou téměř 1,94 mld. CZK a vzrostou tak o 86 % meziročně. Tento růst je podpořen téměř výhradně akvizicemi sázkařských společností, novým prodejním kanálem v České republice a rostoucí sázkařskou aktivitou. Nejvíce znatelným zdrojem navýšení přijatých sázek je od května konsolidovaná akvizice Hattrick Sports Group, u níž očekáváme, že do přijatých sázek přispěla více než 410 mil. EUR. Za celý rok 2017 předpokládáme podíl online herního segmentu (gaming) v České republice na celkových přijatých sázkách více než 11 %, což představuje 220 mil. EUR. To potvrzuje úspěšnost nového prodejního kanálu, který byl spuštěn koncem února. V neposlední řadě navýšila přijaté sázky i srpnová akvizice rumunských sázkových společností, která je součástí konsolidačního celku od 1. září 2017. Dohromady za rumunský segment čekáme příspěvek do přijatých sázek ve výši téměř 160 mil. EUR. Více k odhadům můžete nalézt na našich webových stránkách http://bit.ly/Fortuna_FY17pre.

Pegas Nonwovens

Textilka Pegas obdržela rozhodnutí o příslibu investiční pobídky udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu v souvislosti s rozšířením výroby netkaných textilií prostřednictvím investice do nové linky ve výrobním závodě Znojmo – Přímětice. Investiční pobídka se poskytuje ve formě slevy na dani z příjmů a hmotné podpory vytváření nových pracovních míst ve výši maximálně 21,54 % celkové hodnoty způsobilých nákladů a současně v maximální výši 212,635 mil. CZK. Slevu lze uplatnit po dobu deseti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období.

Daňová sleva povede ke snížení efektivní daně a nárůstu čistého zisku. Díky této investiční pobídce odhadujeme, že by se čistý zisk mohl v horizontu následujících 10 let zvýšit v průměru o zhruba čtyři procenta.