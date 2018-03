Bloomberg: CEFC podíl v Rosněfti zatím asi nekoupí. J&T je vůči CEFC bez závazků...

Čínská společnost CEFC China Energy, kterou podle některých médií vyšetřují čínské úřady, zatím čtrnáctiprocentní podíl v ruské ropné společnosti Rosněfť nekoupí. Plánovaný obchod za 9,1 miliardy dolarů (zhruba 188 miliard Kč) byl podle čínské ratingové agentury posunut, uvedla agentura Bloomberg. CEFC působí i v České republice.



O zpoždění transakce informovala agentura China Chengxin International Credit Rating (Čcheng-sin) 8. března na webové stránce, která má vazby na centrální banku. CEFC podle agentury již většinu zaplatila, zbytek platby závisí na externí půjčce. Agentura uvedla, že kolem akvizice spatřuje "nejistotu." CEFC to odmítla komentovat.



"Pokud se transakce uskuteční hladce, výrazně se zvýší dluhová zátěž firmy CEFC Shanghai. Pokud se neuskuteční, firma zaznamená velkou investiční ztrátu," uvedla ratingová agentura. Obchod se měl stát jednou z největších čínských investic v Rusku a měl posílit energetickou spolupráci mezi Moskvou a Pekingem.



Ruský list Kommersant napsal, že dohoda je zmrazena kvůli finančním problémům CEFC. Investice by totiž mohla vést k vážnému nárůstu dluhového zatížení a čínský investor, který má i politické problémy, by nemusel být schopen tento dluh splácet. Odborníci oslovení listem se domnívají, že CEFC zničilo "finanční dobrodružství".



Podle listu CEFC stále doufá, že transakci uskuteční. Opustit dohodu by také zřejmě nebylo snadné a podle některých zdrojů již CEFC zaplatila zálohu. Pokud by dohodu zrušila, stálo by jí to zřejmě vysokou částku ve formě sankcí, které by podle jednoho z bankéřů mohly činit až 30 procent dohodnuté ceny.



Analytik a odborník na čínský trh Leonid Kovačič listu řekl, že CEFC si v druhé polovině loňského roku začala půjčovat finanční prostředky ve strukturách tzv. stínového bankovnictví, často za velmi vysoké úroky. Zdá se, že firma měla problémy s nedostatkem likvidity a začala refinancovat staré dluhy způsobem, který připomíná pyramidu. Vzhledem k tomu, že čínské úřady začaly věnovat zvýšenou pozornost boji proti finančním rizikům nemohlo "ekonomické dobrodružství CEFC" zůstat bez povšimnutí, dodal analytik.



CEFC, která si jako sídlo svých evropských aktivit vybrala Českou republiku, kde nyní zaměstnává přes 4000 lidí, se podle médií dostala do ekonomických problémů. Její předseda Jie Ťien-ming, který je zároveň poradcem prezidenta Miloše Zemana, je údajně vyšetřován a objevily se také zprávy, že firmu přebírají šanghajské státní orgány. Společnost to ale popírá.



Podíl v Rosněfti měla CEFC odkoupit od společnosti Glencore, která obchoduje s komoditami, a od katarského státního investičního fondu Qatar Investment Authority (QIA). Podle vyjádření Glencoru z minulého měsíce se transakce měla uskutečnit v první polovině letošního roku.



CEFC minulý týden oznámila, že podíl v divizi CEFC Hainan, která se má stát majitelem podílu v ruské Rosněfti, koupil čínský správce majetku Huarong Asset Management, kterého kontroluje stát. Huarong získal podíl 36,2 procenta, zbývající podíl 63,8 procenta v CEFC Hainan vlastní CEFC Shanghai International Group.

J&T neeviduje splatné závazky

J&T Finance Group neeviduje žádné aktuálně splatné závazky, ani závazky po splatnosti za skupinou CEFC Group (Europe) Company. ČTK to řekla mluvčí J&T Monika Veselá. Více s ohledem na zákon nemůžeme komentovat, uvedla. Server Neovlivní.cz dnes napsal, že kvůli potížím mateřské společnosti CEFC bude skupina J&T požadovat po CEFC Group (Europe) Company deset miliard korun.



"Diskuse médií, že náš majetek nestačí na dluhy, jsou absurdní. U skupiny J&T máme půjčku zhruba 400 milionů eur, ale také vklad 350 milionů eur ve finančním majetku," uvedl večer na twitteru Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company. Vyloučil, že by skupina půjčku nesplatila. Odmítl i spekulace, že skupina prodává Slavii či jiná aktiva v ČR. "Dluhy hradíme včas, nemáme žádné po splatnosti. J&T FG souhlasilo s prodloužením smlouvy o 50procentním vstupu do 30.9.2018," uvedl na sociální síti.



Podle Veselé nejde o novou informaci. "Připravená dohoda o prodloužení lhůty pro vstup CEFC do JTFG, kterou zmiňuje Jaroslav Tvrdík na svém twitteru, není reakcí na události posledních týdnů," sdělila ČTK. Stále podle ní platí, že s uzavřením dohody J&T čeká na oficiální stanovisko a jasné vysvětlení informací z médií. "Věříme, že informace obdržíme v dohledné době, abychom dokázali rozhodnout o dalším směřování. O schopnosti CEFC Europe splatit poskytnuté půjčky nepochybujeme," uvedla.



CEFC vlastní v J&T Finance Group deset procent. Předloni se obě strany dohodly, že svůj podíl Číňané zvýší na polovinu. CEFC měla za podíl zaplatit 980 milionů eur (25 miliard Kč). Česká národní banka ale na přelomu roku odmítla vydat souhlas s tím, aby CEFC získala 50procentní podíl. Podle ČNB mimo jiné dostatečně neprokázala původ peněz. Rozhodnutí není konečné a CEFC se proti němu odvolala.



V pondělí J&T uvedla, že pokud CEFC uspokojivě nevyvrátí zprávy o zásadních ekonomických problémech skupiny a jasně nevysvětlí důvody údajného stíhání svého vrcholového představitele, je dokončení dlouho připravované transakce jejího vstupu do J&T Finance Group nepřijatelné.