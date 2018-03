Řežou si Američané pod sebou větev?

Francie vyslala do Spojených států vážný signál: Vaše agresivní a jednostranné kroky v oblasti mezinárodního obchodu směřují k fiasku. Francouzský státní tajemník Jean-Baptiste Lemoyne v rozhovoru pro Pilitico konkrétně uvedl, že americký prezident riskuje zažehnutí obchodní války tím, že zavedl cla na ocel a hliník. A dodal, že tato strategie nakonec nejvíce uškodí právě Spojeným státům.



„Vstupujeme do doby, kdy obchodní válka začíná cenit zuby a podle nás to není dobrá zpráva,“ uvedl tajemník. Americká politika zavedení tarifů jde podle něj proti zavedené praxi, kdy obchodní spory řešila Světová obchodní organizace. Americký prezident pak používá hrozbu cel jako nástroj, jak dotlačit obchodní partnery k novým dohodám. Jeho cílem je zejména snížení amerického obchodního deficitu. Mexiko a Kanada sankcím unikly jen díky ochotě jednat o nové verzi NAFTA tak, aby tyto dohody více vyhovovaly Spojeným státům.





Lemoyne prohlásil, že EU je největším obchodním uskupením na světě a nenechá se silou dotlačit k podobným ústupkům jako Kanada a Mexiko. „Tato eskalace cel a tarifů nebude dobrá pro amerického spotřebitele“ a cla na ocel a hliník z dovozu se negativně dotknou celé americké ekonomiky . Americký prezident přitom chce zavést širší obchodní „reciprocitu“. V jejím rámci by například uplatnil vyšší cla na dovoz evropských automobilů, protože EU nyní uplatňuje na dovoz automobilů z USA vyšší cla než Američané u evropských vozů.Lemoyne tvrdí, že Evropa je připravena na odvetná opatření zaměřená na konkrétní výrobky amerických firem. Nicméně se domnívá, že Trump nerozjede obchodní válku naplno, protože americký spotřebitel začne pociťovat dopad cel na ceny spotřebního zboží v obchodech. Již nyní je to zřejmé například na dovozech kanadského dřeva, které kvůli clům v USA podražilo, ale dováží se dál. Nakonec se tak může jasně ukázat, že Američané nejvíce uškodili sami sobě.Lemoyne má za to, že Trump neuspěje ani se snahami o snížení vlivu Světové obchodní organizace. Spojené státy nyní vetují jmenování nových soudců v této organizaci a podle Evropské komise se tím snaží podkopat relevanci celé instituce. Francie se ale podle slov jejího státního tajemníka bude snažit o provedení reforem, které funkčnost organizace udrží.V březnu se bude konat summit vůdců jednotlivých zemí EU a Francouzi by na něm rádi hovořili o vytvoření kanceláře, která by ve spolupráci s Evropskou komisí mohla rozhodovat o různých odvetných opatřeních v oblasti mezinárodního obchodu a „jednala by s partnery, kteří se rozhodli testovat, co vydržíme“.Zdroj: Politico