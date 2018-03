Souhrn 13.3. - trhy se zalekly Tillersonova odvolání, dolar a ropa padají, BCPP lehce v minusu kvůli bankám

12.h - Evropa lehce roste v očekávání inflace v USA, eurodolar vyčkává, ropa v plusu, BCPP v minusu

Hlavní zprávy dne

Pražská dnes při nadprůměrné likviditě lehce oslabila.Evropské trhy dnes ve druhé polovině dne zamířily lehce do minusů. Hlavní zásluh na negativním vývoji mají zprávy o vyhazovu stávajícího amerického ministra zahraničí Tillersona vzbuzující obavy z dalšího přiostření amerických ekonomických reforem a z toho hrozících obchodních válek ve světě. Klíčová data o inflaci byla tímto motivem upozaděna, což bylo mimochodem umožněno jejich celkovou umírněností. Prezentovaný vývoj inflace v únoru byl zcela v souladu s odhady a podobně jako data z minulého týdne byl svým způsobem optimální - dostatečně silný a zároveň bez jasného rizika další akcelerace.V centru pozornosti byly dnes opět akcie E.ON v souvislosti s oznámením dobrovolné nabídky respektive odkupu v celkové hodnotě až 5,2 mld. EUR US trhy v úvodu svého obchodování přišly o růst vygenerovaný umírněnými daty o vývoji inflace . Hlavním důvodem bylo výše zmíněné odvolání US ministra zahraničí z jeho funkce. Euro reagovalo na zmíněné události růstem. Zjevná politická nestabilita v USA a umírněná inflace podporují růst jednotné evropské měny na úkor zelených bankovek. Koruna euru blízko úrovně 25,5. Ropa po relativně klidném dopoledni odpoledne reagovala na makra a odvolání Tillersona silnějším propadem. BCPP dnes postupně ztrácela. Prodejní tlak obstarávaly především bankovní tituly a v menší míře také ČEZ . Dařilo se akciím PMČR, které se přiblížily těsně k hranici 18 000 Kč