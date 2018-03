Trump nahradil ministra Tillersona šéfem CIA Mikem Pompeem

Americký prezident Donald Trump dnes v čele ministerstva zahraničí USA nahradil Rexe Tillersona dosavadním šéfem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mikem Pompeem. Hlavní americkou výzvědnou službu povede jako první žena v historii Gina Haspelová, dosavadní Pompeova zástupkyně, uvedl Trump na twitteru. Prezident důvod výměny šéfa diplomacie neuvedl, zdroj z ministerstva zahraničí agentuře AP řekl, že důvod Trump nesdělil ani Tillersonovi.



Tillerson se dnes vrátil z cesty po afrických zemích, kterou o den zkrátil. Do Washingtonu přiletěl jen několik hodin před Trumpovým oznámením. Podle agentury Reuters, která se odvolává na zdroj z Bílého domu, požádal Trump Tillersona už v pátek, aby odstoupil. Trump ale nechtěl informaci oznamovat během cesty ministra zahraničí v Africe, uvedl Reuters.





Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo. "Mike Pompeo, ředitel CIA, se stane naším ministrem zahraničí. Odvede fantastickou práci! Díky Rexi Tillersonovi za jeho služby! Gina Haspelová se stane novou ředitelkou CIA a první ženou vybranou (pro tuto funkci). Gratulace všem!" napsal Trump.Pompeo je podle Trumpa "na této kritické křižovatce" pro funkci v čele americké diplomacie tím pravým mužem. Podle činitelů Bílého domu chtěl prezident vytvořit nový tým před jednáním se Severní Koreou a řadou obchodních rozhovorů, které se očekávají.O Tillersonově odchodu se spekulovalo od loňského října, kdy se objevily první informace o neshodách mezi prezidentem a ministrem zahraničí, který loni přišel do vlády z pozice šéfa ropné společnosti Exxon Mobil . Trump se s Tillersonem několikrát dostal do veřejného sporu, naposledy v pondělí se lišily jejich komentáře k politice Ruska.Vysoký úředník z ministerstva zahraničí dnes agentuře AP řekl, že Trump své rozhodnutí Tillersonovi nevysvětlil. Tillerson prý nechtěl z úřadu odejít, protože se domnívá, že zatím udělal dobrou práci , zejména co se týče národní bezpečnosti.

Důvodem výměny šéfa americké diplomacie byly neshody prezidenta Donalda Trumpa s ministrem zahraničí Rexem Tillersonem v různých věcech, včetně jaderné dohody světových mocností s Íránem. Trump to podle televize NBC řekl dnes novinářům ve Washingtonu poté, co na twitteru oznámil výměnu Tillersona za šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mikea Pompea. Toho musí ještě ve funkci potvrdit americký Senát.



"Rex (Tillerson) a já jsme o tom mluvili dlouho, měli jsme odlišné názory na různé věci," řekl dnes Trump novinářům před odletem do Kalifornie. "Nesmýšleli jsme stejně... s Mikem (Pompeem) máme velmi podobný myšlenkový proces, myslím, že to půjde velmi dobře," uvedl Trump. Dodal, že Tillerson teď podle něj bude "mnohem šťastnější".



Jako jedno z témat, na něž měl Trump s Tillersonem odlišné názory, uvedl dnes americký prezident íránskou jadernou dohodu. Tu světové velmoci, včetně USA, uzavřely za předchozí americké vlády a Trump ji po loňském nástupu do úřadu kritizoval. Trump také zavedl nové sankce vůči Teheránu. "Podle mě je ta dohoda hrozná, on si myslel, že je OK," řekl dnes k íránské dohodě Trump.



Americký prezident a Tillerson se podle NBC příliš neshodovali ani v otázce Severní Koreje. Trump chce podle některých vytvořit nový tým pro své plánované setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, s nímž si ještě loni vzájemně vyhrožovali válečným konfliktem. Poté, co minulý týden Trump pozvání k osobní schůzce se severokorejským vůdcem přijal, Tillerson řekl, že před přímým jednání USA se severokorejským režimem "je ještě dlouhá cesta".



Americká televize NBC k dnešnímu Trumpovu oznámení o výměně šéfa americké diplomacie uvedla, že načasování je sice překvapující, ale krok samotný nikoli. O výměně Tillersona za Pompea podle NBC zdroje z Bílého domu hovořili už loni v prosinci.