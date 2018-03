Couere & Loh (ECB & BIS): Bitcoin ani ostatní kryptoměny nejsou odpovědí na potřeby bezhotovostní společnosti

Podle člena bankovní rady ECB Benoit Couereho a šéfky Bank for International Settlements Jacqueline Loh nenabízí bitcoin ani žádná další virtuální měna potřebné odpovědi na řešení problémů stále více bezhotovostní společnosti. Podle jejich společné studie jsou bitcoiny či jiné virtuální mince podložené blockchainovou technologií jen zřídka využívany pro běžné platby za zboží.Podle dvojice je nicméně zřejmé, že společnost spěje i v otázce plateb ke stále větší elektronizaci a stále většímu bezhotovostnímu platebnímu styku. Kryptoměny jsou v tomto ohledu pouze začátkem či prvními náznaky možné budoucí změny. Význam hotovosti bude v čase dále klesat nehledě na to, že v některých oblastech lidského činění hraje stále velmi silnou úlohu.Podle statistik a odhadů BIS se podíl bezhotovostních operací na celkovém HDP ve 25 největších ekonomikách světa od přelomu tisíciletí zhruba zdvojnásobil.Studie se také zabývala možností jednotné virtuální měny centrálních bank (CBDC). Podle studie se tento myšlenkový proud zatím nezdá jako proveditelný a rozumný, protože by cve své podstatě mohl ohrozit stabilitu a funkčnost stávajícího systému, který je postaven na využívání klientských deposit u jednotlivých bank pro financování chodu celé ekonomiky . Dopady CBDC na celý systém musí být ještě podrobeny hlubokému zkoumání.