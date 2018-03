VW si zajistil dodávky baterií pro elektromobily za 20 mld. EUR a plánuje mít až 50 mld. EUR

Automobilka VW oznámila, že si zajistila dodávky baterií pro své elektromobily v následujíích letech v celkové hodnotě cca 20 mld. EUR VW počítá s tím, že produkce elektromobilů v roce 2022 bude obstarávat až 16 továren oproti stávajícím 3. V roce 2025 by už mohla automobilka produkovat 3 milióny elektromobilů ročně. Pro toto si již zajistila odpovídající produkci baterií ve výše zmíněném rozsahu. Dodávky by měly obstarat společnosti z Evropy a Číny jako jsou například Samsung SDI, LG Chem a Contemporary Amperex Technologies.Následovat by mělo také zajištění dodávek baterií z USA s cílem zajistit si celkově jejich dodávky za cca 50 mld. EUR VW předpokládá, že počínaje příštím rokem bude představovat nový elektricky poháněný model v podstatě každý měsíc s cílem dominovat tomuto segmentu ve světovém měřítku.Automobilka také oznámila, že usilovně hledá cesty a možnosti, jak snížit závislost elektromobilů respektive jejich baterií na nedostatkovém kobaltuAmerická Tesla si doposud zajistila dodávky baterií v objemu cca 17,5 mld. USD primárně od Panasonicu.