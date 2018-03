Americká inflace nepřekvapila a rostla v souladu s odhady. USD přesto slábne

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se za únor zvýšily o 0,2 procenta, což je přesně podle očekávání. Plně v souladu s odhady pak vychází i meziroční inflace na 2,2 pct a taktéž inflace jádrová na 1,8 procenta. V prvním případě jde o mírné zrychlení cen, v druhém o udržení tempa z předchozích měsíců.



Inflační čísla nijak nepřekvapila, americké výnosy po nich ale klesly a dolar oslabil. Pro akcie by mělo jít o dobré zprávy, neboť trh nyní o něco méně sází na agresivnější růst sazeb Fedu. Bezprostřední reakce může souviset s vývojem trhů po amerických datech z trhu práce minulý pátek. Ta kvůli mzdám vyšla lehce negativně (pro dolar a výnosy), přesto dolar s přispěním dalších faktorů nakonec posiloval a výnosy stouply. Vypadá to, že na trhu i přes méně příznivý vývoj mezd zůstávaly sázky na zrychlování cen. Tyto sázky jsou však redukovány, poté co se dnes ukázalo, že ceny "pouze" kopírovaly předchozí vývoj. Na druhou stranu, krátce po dnešních číslech vyšla překvapivá zpráva, že prezident Trump vyměnil ministra zahraničí Tillersona. Tato informace může rovněž vnášet do obchodování nervozitu.





Pohled do detailů reportu odhaluje, že inflaci oproti předchozímu měsíci táhly o něco víc energie (hlavně topný olej a benzín ), zato potraviny byly slabším zdrojem. Mezi jádrovými položkami stojí vysoko náklady na dopravu a bydlení , naproti tomu ceny aut či oděvů inflaci brzdí.