Cena zemního plynu na měsíčních maximech.

Cena zemního plynu se poprvé od počátku února dostává nad hranici 2,80 USD. Za příznivým vývojem ceny zemního plynu v uplynulých dnech jsou předpokládané podprůměrné teploty na území USA do konce března. V USA více než 50 % domácností topí plynem, tudíž nižší teploty mají příznivý dopad na poptávku po této komoditě. Pokud se předpoklady pro chladné počasí naplní, tak lze předpokládat, že zásoby plynu budou na konci zimy v USA na hranici 1300 BCF. Jednalo by se tak o 35 % nižší hodnotu, než tomu bylo v loňském roce. Za normálních okolností by se při tak nízkém stavu zásob pohybovala cena zemního plynu výrazně nad 3 USD. Negativně však působí rekordní produkce plynu v USA, která je meziročně o více než 10 % vyšší. Cena zemního plynu se tak nachází mezi dvěma mlýnskými kameny, a to nízkými zásobami a vysokou produkcí.

