Ripple: Ripple Labs se přou s R3 Holdco o vlastnictví mincí XRP

Podobně jako u mnoha dalších fenoménů poslední doby ( Facebook a spol.), tak i v kryptoměnách se vedou spory o některá autorství. Poslední zprávy v tomto ohledu se týkají sporu o autorství virtuální měny ripple respektive práv na mince XRP mezi Ripple Labs a R3 Holdco.Spor o autorství probíhal doposud u soudů v New Yorku a San Franciscu. Nyní se zdá, že rozhodovat se bude jen v New Yorku , protože jeho protějšek ze San Francisca odmítl požadavek Ripple Labs o zrychlené projednání případu. Společnost argumentovala hrozícím rizikem "nenávratných ztrát" při projednávání před soudem v NY, kde sídlí druhý účastník sporu.Cena XRP se aktuálně pohybuje na úrovni 0,8 USD a není zcela zřejmé jestli a jakým způsobem se probíhající pře projevuje do tržních cen dotčených mincí.