Lamborghini: Zájem o SUV Urus nás překvapil, prodeje jsou fantastické

Automobilka Lamborghini v loňském roce představila nové SUV pojmenované Urus. Podle vyjádření automobilky jsou zatím jeho prodejní výsledky fantastické a pro vedení překvapivé.Plán automobilky pro rok 2018 počítá s produkcí cca 5 000 vozů a z toho plných 1 000 by mělo připadnout právě na nové SUV. v roce 2019 by produkce měla stoupnout na 8 000 vozů celkově a na Urus by měla připadnout již zhruba polovina celého množství.Podle vedení automobilky je báječné, že nové SUV si ze 70% pořizují kupci, kteří doposud žádné jiné Lamborghini nevlastní. Výrazný podíl v prodejích představují ženy. YOrientační prodejní cena nového SUV se pohybuje kolem 200 000 EUR = cca 5,3 mil. Kč