Rozbřesk: Odpor vůči čínským investicím v Německu roste a na ropě to znovu doutná

Odpor vůči čínským investicím v Německu roste. A jak uvádí zpravodaj Financial Times z Berlína Guy Chazan, jenom sílí po přijetí změn v čínské ústavě, které zaručují současnému čínskému prezidentovi možnost vládnout “doživotně”. Změny v ústavě se staly posledním symbolem toho, že to Čína s otevíráním se a přibližováním západu jednoduše nemyslí moc vážně. Německo spolu s Francií a Itálií přibližně před rokem zpřísnily kontrolu mimoevropských zahraničních investic, a to především kvůli Číně a podezření, že za většinou velkých čínských akvizic jednoduše stojí stát a politické cíle. Strach jde především z projektu “Made in China 2025” - plánu státu proniknout do 10 high-tech odvětví. Německo má strach z toho, že čínská administrativa chce určité “klenoty” německého průmyslu získat za každou cenu, aby dostala přístup k důležitému know how.

Proto před rokem přijala opatření, podle kterého mimoevropské akvizice nad 25 % podílu v podniku (ve vybraných sektorech) podléhají schválení. Poslední měsíce ale ukazují, že k přístupu k citlivému konkurenčnímu know how stačí i méně - jak ukazuje překvapivý vstup čínské automobilové společnosti Geely do německého Daimleru (10 %). Geely má tak teoreticky přístup k technologii baterií pro elektro-auta, kde Daimler hraje “první ligu”. Znepokojující pro německé politiky bylo především to, že o převzetí do poslední chvíle neměli ponětí a že čínská společnost při něm využila “šedých míst” v německé legislativě. Německé ministerstvo průmyslu chce proto (podle svého náměstka) snížit hranici pro schvalování čínských investic (z dnešních 25 %). Po vzoru USA také sílí snaha lépe ve spolupráci s ostatními partnery v EU prověřovat čínské investice na celoevropské bázi.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál drží v blízkosti 25,50 EUR/CZK. Podle našeho názoru již slabá inflace vedla k dostatečnému poklesu sazeb na peněžním trhu a další negativní ránu by česká měna z této strany schytat neměla. Na druhou stranu, pokud koruna spadne do skupiny měn, kde se v nejbližší době nečeká růst úrokových sazeb, může vzhledem k vysokému objemu spekulativních peněz v českém finančním systému hůř snášet výkyvy v náladě na globálních trzích. Pokud lehká defenziva na koruně přetrvá, nejbližší rezistence eura leží na 25,50 a 25,65 EUR/CZK. Česká čísla v tomto týdnu včetně průmyslu podle nás skončí dobře, ale koruně pravděpodobně výrazněji nepomohou.



Zahraniční forex

Euro na začátku týdne zastavilo své ztráty a stabilizovalo se v okolí 1,23 EUR/USD. V tomto týdnu bude důležité sledovat především další průběh obchodní přestřelky mezi EU a USA, která má větší potenciál uškodit euru. Z eurozóny pak přijdou první tvrdá čísla za tento rok - lednový průmysl - a investoři budou zvědaví, zda se potvrdí dobré výsledky měkkých indikátorů (PMI, Ifo). A pokud ano, nebude to pro euro pravděpodobně žádná dodatečná výhra, se silným prvním kvartálem počítají jak trhy, tak i ECB.



Ropa

Start týdne nezastihl Brent v dobré kondici a pondělní obchodování tak jeho cena zakončila pod hranicí 65 USD/barel. Bez výraznějších cenotvorných zpráv se do centra zájmu opět dostává jednání kartelu OPEC o budoucí podobě spolupráce. Dle zákulisních informací se totiž rýsuje střet mezi Saúdskou Arábií a Íránem o „férovou“ cenu ropy. Zatímco totiž prvně jmenovaná země kvůli nákladné transformaci vlastního hospodářství a plánovému IPO Saudi Aramca prosazuje cenu nad 70 USD/barel, Íránu postačuje cena o deset dolarů nižší. Výrazně vyšší cena by dle íránských představitelů vedla k ještě masivnějšímu boomu břidlicové těžby v USA, kterého se obávají. Dochází tak v jistém smyslu ke střídání pozic, neboť historicky byla právě Saúdská Arábie mnohdy ta, která mírnila ambice ostatních států kartelu na vyšší růst cen ropy. Další vývoj situace bude jasnější s blížícím se zasedáním kartelu OPEC v červnu, nicméně se zdá, že vyjednávání o tom, jak moc nechat trh utažený, nemusí být vůbec jednoduchá…



Akcie

Americké akciové trhy včera několikrát změnily svůj směr, když seanci zakončily nerozhodně. Poté co index S&P 500 v minulém týdnu zpevnil o 3,5 %, tak uzavřel včerejší obchodování mírně v záporu na 2783 bodech. Hvězdou dne byly akcie Micron Technology, které přidaly 8,8 %. Akcie tak od poloviny února posílily již téměř o 50 %. Nvidia zpevnila o 1,8 % a Western Digital o 3,3 %. Ztráty zaznamenal Netlix, akcie odepsaly 3,1 %. Biogen oslabil o 2,2 % a přibližně o procento Amgen nebo AbbVie. Index Dow Jones oslabil o 0,6 %, S&P 500 o 0,1 %, když technologický Nasdaq naopak posílil o 0,4 %.