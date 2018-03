Americká inflace může být pro akciové trhy novým impulsem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Stock Spirits plánuje akvizice, a to primárně na polském trhu.

Evropské akcie budou na počátku seance kolísat okolo včerejších zavíracích kurzů.

Dnes bude zveřejněno jedno z nejdůležitějších makroekonomických čísel – americká spotřebitelská inflace. Evropský kontinent nic zajímavého nenabízí.

Výsledky hospodaření dnes reportuje německý výrobce a distributor elektřiny RWE.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie polské banky PKO Bank Polski na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy neměly v průběhu včerejšího obchodování jednotný směr. Zatímco index S&P 500 uzavřel o 0,1 % níže a průmyslový Dow Jones si odnesl ztráty ve výši 0,6 %, technologický Nasdaq naopak přidal 0,4 % a index malých a středních podniků Russell 2000 vzrostl o 0,3 %. V případě Nasdaqu jde dokonce o sedmý den v řadě, kdy si index polepšil, a navíc tuto rallye ozdobil novým historickým maximem.

Asijské trhy během dnešní ranní seance stejný směr nenašly. Zatímco japonské, tchajwanské nebo jihokorejské indexy rostou v rozmezí 0,4 až 0,9 %, v případě čínského, australského či indonéského trhu jde o ztráty v rozsahu až jednoho procenta. Důvodem je opatrnost investorů před odpoledními statistikami ze Spojených států.

Inflační data za únor by neměla nic změnit na očekávání, že americká centrální banka v příštím týdnu opět zvýší úrokové sazby, což je v trzích již plně započítáno. Naznačit by však mohla, jak rychle půjdou sazby nahoru v budoucnu. Lednový vysoký vzestup trhy vystrašil z možného razantnějšího utahování měnových kohoutů. Za únor očekáváme zvolnění cenového růstu, v meziročním srovnání by jej měla na uzdě držet vysoká srovnávací základna z loňského roku. Takový scénář by měl být spíše pozitivním impulsem pro akciové trhy.

Stock Spirits

Výkonný ředitel společnosti v Polsku Marek Sypka uvedl, že akvizice jsou součástí strategie firmy. Blíže však možné cíle nechtěl komentovat, management se však bude po možných nákupech poohlížet na nejdůležitějších trzích, které primárně zahrnují Polsko. K nějaké akvizici by mohlo dojít během letošního roku.