Dnešní americká inflace potvrdí, že Fed může příští týden sazby zvýšit (Ranní zpráva z finančního trhu)

Jediným zajímavým číslem dnešního dne je americká inflace za únor. Růst cenové hladiny v USA na počátku nového roku je jedním z významných argumentů správnosti očekávání, že americká centrální banka již příští týden přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb. Regionální kalendář je dnes prázdný.

Lednový prudký vzestup americké cenové hladiny vyděsil trhy. Platí, že leden je z pohledu cenové dynamiky nejvolatilnějším měsícem v roce. Únor pak patří mezi druhý nejvolatilnější. Předpokládáme, že růst spotřebitelských cen během letošního druhého měsíce zvolnil, podobně jako tomu bylo loni. Meziroční inflaci navíc pravděpodobně udrží na uzdě vysoká srovnávací základna.

Dolar na úvod týdne lehce silnější

Americkému dolaru se zejména v průběhu včerejší evropské seance dařilo. Zisky však nebyly nijak výrazné. Kurz se nedostal pod hodnotu pátečního odpoledne, kdy byla zveřejněna data z amerického trhu práce. V průběhu americké seance ale zelené bankovky své předchozí zisky vymazaly. Obecně platí, že dolar je v kleštích na straně jedné příznivých makroekonomických dat, která vyústí v další zvyšování úrokových sazeb, a nepříznivé geopolitické situace na straně druhé, když prezident Trump rozdmýchává protekcionistické nálady.

Nízké inflační vyhlídky sráží polský zlotý

Na středoevropských devizových trzích panovala na počátku týdne spíše pesimistická nálada. Největších ztrát včera dosáhl polský zlotý, když si odepsal více než třetinu procenta. Na trhu je stále patrný dozvuk holubičí rétoriky po zasedání centrálních bankéřů v minulém týdnu. Včerejší zveřejnění sníženého inflačního výhledu pro rok 2018 (z 2,3 % na 2,1 %) signalizuje, že sazby v Polsku by klidně mohly zůstat nezměněné až do roku 2020. My nicméně i nadále věříme, že na konci roku polské sazby půjdou nahoru.

Ztráty zlotého a částečně i forintu zabránily tomu, aby si česká koruna polepšila a výrazněji zkorigovala ztráty z minulého týdne. I když se kurz snažil dostat pod hladinu 25,45 CZK/EUR, definitivně se tuto hladinu prolomit nepodařilo.

Stejně jako včera bude i dnešní regionální ekonomický kalendář prázdný. Lze tak očekávat spíše obchodování technického charakteru v koridoru 25,40-50 CZK/EUR.