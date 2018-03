Summary: Na vlastnické šachy RWE a E.ON reaguje trh pozitivně

EVROPA:



Německá energetika



Největší zprávou dne byla jednoznačně rošáda na trhu německé energetiky. Spletitá situace se stala ještě o něco nepřehlednější, nicméně výsledkem by měl být koncentrovanější trh, na kterém si E.ON a RWE nebudou šlapat po nohou. Celá transakce je navíc díky akciovým swapům poměrně levná. E.ON plánuje pod svá křídla převzít celé innogy (infrastruktura, obnovitelné zdroje a retail) s tím, že minoritním akcionářům (23 % společnosti) vyplatí dohromady 5 mld. EUR (40 EUR/akcii) a zbytek mu postoupí samotné RWE. To zase koupí 17% podíl v E.ON za 1,5 mld. EUR a hlavně převezme cashflow z obnovitelných zdrojů (plus 2 jaderné elektrárny), které však budou v samotném E.ON. V případě, že se to celé povede a fúzi nezabrzdí regulátoři ani minoritní akcionáři innogy (16% prémie není zas tak vysoká), tak se z E.ON stane vlastně jen vlastník infrastruktury a prodejce energie. RWE naopak diverzifikuje výrobu energie na obnovitelné zdroje, což je v případě vrtkavé německé energetické politiky příjemné zajištění. A to celé jen za 3,5 mld. čistých výdajů E.ON.





Naskýtají se nám však dvě otázky. Tou první jsou poměrně komplikované vlastnické vztahy, což může zvýšit transakční náklady uvnitř obou společností a ztížit práci jak managementu, tak akciovým analytikům. To investoři nevidí moc rádi, protože se v takovýchto korporátních strukturáchí. Druhou otázkou je zvláštní dlouhodobý strategický plán managementu RWE, jenž v roce 2016 vyčlenil obnovitelné zdroje do innogy a dva roky potéTrhy reagují veskrze pozitivně. Innogy posiluje o 12 %, E.ON o téměř 6 % a RWE o 9 %.