Nízké inflační vyhlídky sráží polský zlotý (Komentář)

Na středoevropských devizových trzích panovala na počátku týdne spíše pesimistická nálada. Největších ztrát dnes dosáhl polský zlotý, když si odepsal téměř třetinu procenta. Na trhu je stále patrný dozvuk holubičí rétoriky po zasedání centrálních bankéřů v minulém týdnu. Dnešní zveřejnění sníženého inflačního výhledu pro rok 2018 (z 2,3 % na 2,1 %) signalizuje, že sazby v Polsku by klidně mohly zůstat nezměněné až do roku 2020. My nicméně i nadále věříme, že na konci roku polské sazby půjdou nahoru.

Ztráty zlotého a částečně i forintu zabránily tomu, aby si česká koruna polepšila a výrazněji zkorigovala ztráty z minulého týdne. I když se kurz snažil dostat pod hladinu 25,45 CZK/EUR, definitivně se tuto hladinu prolomit nepodařilo.

Stejně jako dnes bude i zítřejší regionální ekonomický kalendář prázdný. Lze tak očekávat spíše obchodování technického charakteru v koridoru 25,40-50 CZK/EUR.