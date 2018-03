Odbory chtějí o půl hodiny kratší pracovní dobu. Co vy na to?

Chtěli byste každý den chodit z práce o půl hodiny dřív? Právě to navrhují odboráři po vzoru západních evropských zemí. Zatímco ve Francii se pracuje 35 hodin týdně, v Česku je to o 5 hodin více. Odbory by chtěli dobu stlačit až na 37,5 hodiny.

Tradiční pracovní týden v Česku má 40 hodin, pokud nepočítáme půlhodinové pauzy na oběd. Patříme tak mezi rekordmany v Evropské unii. Ve Francii činí zákonná týdenní pracovní doba 35 hodin, v Dánsku 37 hodin a Belgii 38 hodin.

Reálný pracovní týden by tak stále činil osm hodin denně, ale i s přestávkou na odpočinek. Středula se podle listu chystá návrh na kratší pracovní dobu představit koncem dubna na sjezdu odborových svaz