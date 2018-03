Nejzajímavější investiční otázka naší doby: Proč investoři nepanikaří z Trumpa

Před americkými prezidentskými volbami, které se konaly v roce 2016, se někteří lidé obávali toho, že možné vítězství Donalda Trumpa bude pro trhy vážným negativním šokem. Tento prezidentský kandidát se totiž choval naprosto nevypočitatelně a neměl žádné zkušenosti s vládnutím. Když pak Trump skutečně vyhrál, chvíli se zdálo, že se tato očekávání naplní. Akciové trhy začaly klesat, zlato naopak prudce posilovalo. Jak ale na stránkách Politico poukazuje Ben White, již následující den se vše obrátilo a začal „jeden z nejpodivuhodnějších příběhů Trumpova vládnutí“.



Trump během prvního roku své vlády potvrzoval, že rozhodně není klidnou silou, a naopak má tendenci působit chaos. A to i v korporátním světě. Už před svou inaugurací útočil na některé společnosti, obchodní partnery Spojených států a hrozil vypovězením řady obchodních smluv. K tomu se přidávaly skandály spojené s členy jeho vlády a v neposlední řadě eskalující konflikt se Severní Koreou. Jenže trhy pokaždé reagovaly naprosto nečekaným způsobem: Vše ignorovaly. A když se na ně v únoru letošního roku dostavily vážné turbulence, nemělo to nic společného s Trumpem. Dokonce i ohlášení plánu na cla na dovoz oceli a hliníku do USA mělo jen přechodný dopad.





„Zavolal jsem několika lidem z Wall Street a ptal jsem se jich, kde udělali skeptici varující před negativním šokem chybu. Tito profesionálové tvrdí, že zčásti má Trump štěstí, částečně je optimismus na trzích odrazem jeho politiky a zčásti jde o iracionální postoj trhu. Investorům se líbí zejména Trumpův tradičně republikánský přístup k politice, který zahrnuje omezení regulace, snižování daní, podporu korporátních zisků a také pumpování peněz do ekonomiky . Trhy navíc odhadly, že Trumpovy jaderné a obchodní hrozby jsou prozatím jen řinčením zbraní,“ píše White.Trhům také velmi pomáhá značně synchronizované oživení globální ekonomiky , na které Trump nemá žádný přímý vliv. Stále je ale možné, že se trhy v jádru věci mýlí a Trump je skutečně černou labutí, která jim může značně uškodit. „Jeden manažer hedge fondu mi řekl, že ten člověk v Bílém domě je tak trochu pitomec, ale je to pitomec podporující byznys. Jiný velmi bohatý správce hedge fondu, který se na Wall Street pohybuje již 50 let, zase tvrdí, že Trump je osvěžením pro všechny, kteří cítili, že Obama dusí ekonomiku,“ píše White. Pokud tedy existuje nějaká jednotná teorie Trumpova vlivu na trh, dá se asi shrnout následovně: Za veškerým informačním šumem jde o standardního republikána, který odstraňuje překážky byznysu, které vytvořil Obama.