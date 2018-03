Deutsche Bank vyplatí 2 miliardy eur na bonusech. Chce si udržet lidi

Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank, která je už třetím rokem v červených číslech, hodlá svým zaměstnancům vyplatit za loňský rok bonusy v celkové výši dvou miliard eur. Banka se obává, aby jí bankéři nepřešli ke konkurenci, uvedla agentura Reuters. V rámci nynější restrukturalizace pak banka plánuje do konce roku 2022 zrušit podle zdrojů agentury Bloomberg asi 6000 pracovních míst v maloobchodní součásti, navíc k dříve ohlášeným škrtům 9000 pozic.



Nejvyšší management se nicméně bonusů vzdá, což podle člena představenstva Karla von Rohra není projevem toho, že by dělal špatnou práci, ale protože přijímá odpovědnost.



Deutsche Bank se v posledních letech potýkala s vysokými náklady na řešení právních sporů. Zatímco za rok 2015 vyplatila bonusy v celkové výši 2,4 miliardy eur, za rok 2016 už jen asi 546 milionů eur.





Bonusová politika Deutsche Bank se dostala pod palbu kritiky už v lednu, kdy banka oznámila bonusy za jednu miliardu eur a její šéf John Cryan je obhajoval jako "jednorázovou investici", jejímž účelem je udržet si zaměstnance. Bonusy za rok 2018 už mají být těsně spjaty s výsledky.Banka hodlá celosvětově snížit počet pracovních míst z úrovně roku 2015 o 9000, což znamená každou desátou pozici. Z toho 4000 připadne na Německo. Ústav se snaží každoročně rušit přes 1000 míst prostřednictvím dobrovolných odchodů a přirozeného úbytku.Ústav nyní zavádí integraci maloobchodní součásti do aktivit pobočky Postbank a podle šéfa banky by spojení mělo přinést roční úsporu nákladů kolem 900 milionů eur . V nově utvářené maloobchodní divizi chce banka snížit počet pracovních míst do roku 2022 o 6000, navíc ke zmíněným 9000, tvrdí zdroje Bloombergu.