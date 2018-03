CEFC před vstupem musí vyvrátit pochyby o problémech, říká J&T

J&T Finance Group říká, že vstup čínské investiční skupiny CEFC do této finanční skupiny je nepřijatelný, pokud Číňané uspokojivě nevyvrátí zprávy o zásadních ekonomických problémech skupiny a jasně nevysvětlí důvody údajného stíhání vrcholového představitele CEFC. J&T to uvedla v dnešním prohlášení. Od CEFC zároveň požaduje jasné stanovisko k informacím, které se v posledních týdnech vynořily v tuzemských i zahraničních médiích.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje dnes napsala, že CEFC China Energy si v poslední době byla ochotna krátkodobě půjčovat peníze za mimořádně vysoké úroky, a to až ve výši 36 procent ročně. Podle agentury jde o postup, který odráží problémy podniku s hotovostí v době, kdy se předseda představenstva CEFC Jie Ťien-ming dostal do centra pozornosti ze strany čínských úřadů.



Skupina CEFC působí především v energetice, financích a průmyslu. Jako hlavní sídlo svých evropských aktivit si vybrala Českou republiku a Jie Ťien-ming se stal poradcem prezidenta Miloše Zemana. Začátkem března se dostaly na veřejnost informace, že Jie je vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality.



Server Neovlivni.cz dnes napsal, že únorové zatčení Jie Ťien-minga potvrdili podnikatelé a státní úředníci, kteří podrobnosti zjišťovali přímo v Číně. Firma ani čínské úřady dosud zatčení nepotvrdily.

Dceřiná firma CEFC Group (Europe) Company původně ve finanční skupině J&T Finance Group držela desetiprocentní podíl, předloni v březnu se obě strany dohodly, že získá polovinu. Měla za něj zaplatit 980 milionů eur (25 miliard Kč). Česká národní banka podle serveru Echo24.cz na přelomu roku odmítla vydat souhlas s tím, aby CEFC získala 50procentní podíl. Podle ČNB mimo jiné dostatečně neprokázala původ peněz. Rozhodnutí ale není konečné a CEFC se proti němu odvolala.



„Pokud CEFC uspokojivě nevyvrátí zprávy o zásadních ekonomických problémech skupiny a jasně nevysvětlí důvody údajného stíhání jejího vrcholového představitele, je dokončení dlouho připravované transakce vstupu do J&T FINANCE GROUP nepřijatelné,“ uvedla J&T v dnešním prohlášení, které má Patria.cz k dispozici.

Drahé půjčky od nebankovních firem?



Podle zdrojů agentury Reuters se CEFC již minimálně od druhé poloviny loňského roku snažila získat drahé krátkodobé půjčky od nebankovních společností. Začátkem ledna si CEFC vzala od firmy Bida Holding Group patnáctidenní úvěr v objemu jedné miliardy jüanů (3,3 miliardy Kč) s úrokovou sazbou odpovídající 36 procentům ročně, uvedl jeden ze zdrojů.



Podle dalších zdrojů se CEFC zajímala rovněž o drahé úvěry od firem Shenzhen Qianhai Everbright Financial Holding Investment Management, Wanxiang Trust a Bohai International Trust. Ty jí však peníze nepůjčily, a to z různých důvodů, včetně obav ohledně likvidity a nejasné vlastnické struktury CEFC.



"Placení mimořádně vysokých úrokových sazeb je známkou intenzivní potřeby hotovosti," uvedl analytik Andrew Collier ze společnosti Orient Capital Research. "Peking zjevně tlačí CEFC k tomu, aby se rychle snažila získat finanční prostředky ke snížení dluhu nebo ke splacení pohledávek určitým věřitelům, například bankám vlastněným státem," dodal.



Podle jednoho ze zdrojů "CEFC nemá žádnou hotovost a spoléhá se pouze na peníze zvenčí", aby udržela své aktivity v chodu. "Otázkou zůstává, jakým způsobem všechny tyto dluhy splatí," upozornil zdroj. CEFC informace o drahých půjčkách označila za "nesprávné", uvádí Reuters.



Podle finanční zprávy za první polovinu loňského roku poskytnuté držitelům dluhopisů by měla firma do konce první poloviny letošního roku splatit krátkodobé půjčky v hodnotě kolem 44 miliard jüanů (zhruba 144 miliard Kč). Celkové zadlužení CEFC na konci loňského června dosahovalo 111 miliard jüanů, zatímco aktiva podniku činila 169 miliard jüanů.

V Evropě jsme samostatná entita



Závěrem minulého týden se vynořila informace, že CEFC Group (Europe) Company k 1. březnu posílila kapitál o 13,5 miliardy Kč na 14,65 miliardy Kč. Stalo se tak formou příplatku k základnímu kapitálu. "Mateřská společnost se sídlem v Hongkongu vyjádřila posílením kapitálu firmy důležitost, jakou evropským projektům přikládá. Zároveň tím posílila samostatnost CEFC Europe. Navýšení vlastního kapitálu firmy je signálem, že společnost je stabilním a kredibilním partnerem," uvedla firma podle ČTK.

Viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company Marcela Hrdá zdůraznila, že CEFC Europe je samostatná entita, její projekty, které provozuje v sedmi evropských zemích, fungují nezávisle na mateřské společnosti.

Zdroje: ČTK, J&T