12.h - Evropa roste díky pátečním makrům z USA a energetické rošádě E.ON a RWE s Innogy, ropa nejistá, BCPP v plusu díky ČEZ

Evropské akciové trhy v úvodu nového týdne rostou. Trhy stále příznivě hodnotí vývoj amerických dat z tamního trhu práce ukazující velmi silný trh práce při současném zmírnění inflačních tlaků.Dobře si dnes vede sektor utilit podpořený šarádou v energetickém sektoru pod taktovkou E.ON a RWE s podílem v Innogy. Akcie všech zmíněných firem rostou o 6-15%.Dobře si vedou také sektory automobilových výrobců a technologií.Eurodolar se dopoledne teprve hledá. Koruna po krátkém testování úrovní těsně pod 25,5 oslabuje. Ropa vstupuje do nového týdne poklesem při zprávách o určitých názorových respektive cenových rozporech v rámci OPECu. Zajímavé jsou zprávy o možném odkladu plánovaného IPO saúdsko-arabského Aramca. Mezi zprávami by se dala najít určitá paralela, protože SA by ráda dotlačila cenu ropy až k 70 USD na rozdíl od menších členů kartelu, kterým stačí i úrovně kolem 60 USD . Vyšší cena ropy na trhu by zmíněnému mega IPO určitě svědčila. BCPP dopoledne roste v souladu se zahraničním vývojem. Daří se všem hlavním titulům, tahounem je ČEZ , který reaguje na pozitivní vývoj v celém energetickém sektoru. V růstu pokračují akcie PMČR, výrazněji se naopak nedaří akciím Fortuny a Unipetrolu . Prvně jmenovaný titul negativně reaguje na překročení majetkové hranice pro možné vytěsnění minoritních akcionářů.