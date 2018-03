FT: Mega IPO Aramca se asi odkládá až na rok 2019?

Podle amerických The Financial Times je možné respektive pravděpodobné, že plánované ropné mega IPO saúdsko-arabského Aramca se zpozdí a místo druhé poloviny tohoto roku se uskuteční nejdříve až v roce 2019. Možné průtahy při historicky největším IPO, které by mateřskou společnost ocenilo odhadem na cca 2 bilióny USD , naznačil už v závěru minulého týdne saúdsko-arabský ministr energetiky.Saúdsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman minulý týden jednal několik dnů v Londýně. Spekuluje se nyní, že právě Londýn je nyní favorizován jako místo duálního listingu nových akcií . Primárním trhem bude domácí saúdsko-arabská burza