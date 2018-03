USA: Počet nových míst silně nad odhady, ale míra jen stagnovala. Něco tu nehraje?

V USA bylo v únoru vytvořeno 313 tisíc nových pracovních míst. To bylo výrazně více, než finanční trh čekal (200). Míra nezaměstnanosti zůstala na 4,1 procenta. Jak je možné, že pracovních míst bylo vytvořeno výrazně více, ale s mírou nezaměstnanosti to nehnulo ani o píď? Důvodem je mimo jiné i vývoj tzv. míry participace. Statistika totiž mezi nezaměstnané neřadí ty, co aktivně nehledají práci. Když nemáte práci a aktivně ji hledat nebudete, tak vás staťák vyřadí z nezaměstnaných a poněkud paradoxně míra nezaměstnanosti může poklesnout, ačkoliv jste stále bez práce. A samozřejmě lepšící se situace na trhu práce motivuje lidi, kteří v minulosti vzdali shánění práce, opět se aktivně poohlížet po práci. A zvyšují tak opticky počet nezaměstnaných.





David Navrátil