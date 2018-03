WSJ: Po dvou letech jednoty se OPEC rozdělil na dva tábory

Po dvou letech jednoty se Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) rozdělila do dvou táborů. Zatímco Írán chce, aby kartel pracoval na udržení ceny ropy na úrovni 60 dolarů (1.243 Kč) za barel, aby vyšší cenou nemotivoval americké firmy k vyšší těžbě ropy z břidlic, Saúdská Arábie preferuje cenu barelu kolem 70 dolarů. Tvrdí, že těžaři z USA trh nerozklíží, když proti nim stojí dohoda kartelu spolu s největším světovým producentem, Ruskem. Píše o tom list The Wall Street Journal (WSJ).



Íránský ministr ropného průmyslu Bížan Zangáne dnes nicméně v rozhovoru s WSJ prohlásil, že OPEC by se mohla na červnové schůzce dohodnout, že v příštím roce začne zmírňovat stávající omezování těžby ropy.



Těžařské země se omezením dodávek snaží obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu s ropou a podpořit ceny suroviny. OPEC se v roce 2016 dohodla, že sníží těžbu ropy o 1,2 milionu b/d, aby podpořil růst ceny. K ujednání se připojily i některé další významné těžařské země v čele s Ruskem, které slíbily produkci omezit o dalších 558.000 b/d. Dohoda byla prodloužena, podle loňské listopadové úmluvy platí do konce letošního roku. Další schůzka OPEC se uskuteční v červnu.





Ministr energetiky Saúdské Arábie Chálid Fálih sice nikdy cenu 70 dolarů za barel nezmínil, podle představitelů země by ale tato úroveň poskytla prostředky na ambiciózní vojenské a ekonomické plány korunního prince Muhammada bin Salmána. Při ceně 70 dolarů by země měla být s to letos pokrýt rekordní státní výdaje. Íránu, který už netíží západní sankce, stačí k vyrovnání státního rozpočtu 57,20 dolaru za barel.Klíčovým faktorem v diskusi o cenách bude názor Ruska, které není členem OPEC. Ruský ministr energetiky Alexander Novak před časem označil za uspokojivou cenu 64 dolarů Co se týče schůzky představitelů OPEC s americkými těžaři ropy z břidlic, která se uskutečnila minulý týden při energetickém fóru CERAWeek v Houstonu, ministr Zangáne ji označil za zbytečnou. "Je to tisíc entit, které nemají ani oborový svaz, není možné uzavřít s nimi všeobecnou dohodu" řekl.