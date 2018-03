Rozbřesk: Koruna pod tlakem - hrozí jí od ČNB další nebezpečí?

Česká koruna se po slabší páteční inflaci dostala pod tlak a pokouší se atakovat 25,50 EUR/CZK. Ztráty nejsou zatím nijak výrazné, ale česká měna se i tak obchoduje na nejslabších úrovních od začátku ledna. A tentokrát nejsou na vině výprodeje na globálních trzích ani rostoucí strach z utahování měnové politiky v USA, tak jako v polovině února - to koruna reagovala negativně na nárůst indexu strachu VIX (implikovaná volatilita na S&P 500). Korunový výprodej je dnes čistě domácí výroby a má původ v nízké inflaci. Ta zaostala o celé 4 desetiny procentního bodu za poslední prognózou ČNB. I když za to mohou do značné míry levnější potraviny, nedá se nad tím jednoduše mávnout rukou. Na vině byly nakonec skoro všechny složky spotřebitelského koše, včetně jádrové inflace - ta setrvává na 1,7 %, což jsou nejnižší úrovně za poslední dva roky.



Pohled na trh práce a především na poslední zrychlení mzdové dynamiky sice může ČNB naplňovat “optimismem”, že inflace rozhodně bude žít dál. Na druhou stranu po únorovém překvapení zůstane inflace v nejbližších měsících pravděpodobně pod cílem a centrální banka bude ráda, když se na/nad něj vrátí v druhém kvartále tohoto roku. To může silně ovlivňovat psychologickou dynamiku uvnitř bankovní rady. Sečteno, podtrženo, centrální banka s dalším růstem sazeb teď rozhodně nemusí spěchat, a to se koruně pochopitelně nelíbí. Česká měna naopak zbožňuje situace, kdy je centrální banka inflačními tlaky “přitlačena ke zdi” a nemá jinou možnost než sazby zvyšovat. To se v tuto chvíli neděje a trhy po páteční korekci opatrně počítají “jen” s jedním růstem sazeb v horizontu 12 měsíců. Na druhou stranu jsou to již tak opatrné sázky, že by z jejich eventuálního odbourávání koruně již velké nebezpečí hrozit nemuselo. My vzhledem k přehřívajícímu se trhu práce (a slabší koruně) dál čekáme minimálně jeden růst sazeb do konce roku.





Česká koruna se dostala po slabších inflačních číslech pod tlak (viz úvodník). Vzhledem k tomu, že už se do značné míry odbouraly sázky na růst sazeb v nejbližších měsících, koruně z tohoto směru podle nás nehrozí bezprostřední nebezpečí. První výraznější technické rezistence eura leží v okolí 25,50, další pak na 25,65 EUR/CZK

Zahraniční forex

Euro ve světle hrozící obchodní přestřelky s USA, relativně opatrné ECB a naopak slušných čísel z amerického trhu práce na frontě s dolarem sláblo. Tento týden je na významné události chudší, nerozhodná ECB a nejistý vývoj na italské politické scéně ale mohou euru dál svazovat ruce a může pro něj být složité znovu dobývat ztracené pozice.



Ropa

Ropa Brent zakončila minulý týden solidním ziskem, když se její cena zvýšila o téměř 2 dolary až nad 65 USD/barel. Na ropný trh se tak přelil pozitivní sentiment z ostatních trhů, podpořený jednak zprávami o Trumpově jednání s lídrem Severní Koreje, jednak mírnější podobou finálního návrhu importních cel ze strany americké administrativy. Navíc, počet aktivních vrtných souprav klesl poprvé po 7 týdnech, a to o čtyři, celkem na 796. Na stranu druhou, disagregovaný pohled ukazuje, že v centru břidlicové těžby – Permianu – naopak aktivita těžařů stoupá (+2), proto zatím není na místě zpochybňovat předpoklad o solidní růstové dynamice americké produkce.



V tomto týdnu bude ropný trh s napětím očekávat jak tradiční data o zásobách – v úterý od API a ve středu oficiální verzi od EIA – tak měsíčními reporty z dílny OPECu (středa) a IEA (čtvrtek). V pátek pak tradičně přijde se svými čísly o kondici amerických těžařů agentura Baker Hughes.



Akcie

Index Dow Jones Industrial Average, stejně jako další sledované, razil trajektorii postupného růstu. DJ v pátek končil na 25.334 bodech, co znamená růst o 1,8 %. Širší S&P 500 se v závěru také pohyboval u denních maxim. Barometr v začátku obchodního dne přeskočil 50denní klouzavý průměr a týden uzavřel na 2.786 bodech (+1,7 %). Technologický Nasdaq Composite se nevymykal. Růst o 1,8 % znamenal cílovou metu na 7.560 bodech (nová historická maxima).