Vláda se chová s péčí řádného hospodáře - transparentně!

Řekl to v dnešních Otázkách Václava Moravce premiér v demisi Andrej Babiš. Řekl toho mnohem víc v úplném závěru první hodiny relace, kdy se moderátor ukázal jako grand, protože ho nechal, aby si vylil srdíčko. Jinak se ho po většinu pořadu snažil ugrilovat na různých tématech, vstupoval do jeho vyjádření, opakovaně ho vracel k meritu, ale premiér v demisi dokázal vždy kauzu rozvolnit a v rámci tohoto rozvolnění převést řeč na záležitosti sice třeba související ale podstatu úspěšně přesunout jinam. Takže suma sumárum jsme se dozvěděli, že znovu osloví ODS s návrhem spolupráce, potvrdil dosavadní konzultace s dalšími subjekty, zejména KSČM a SPD a vyjádřil pochopení pro inaugurační projev prezidenta, přestože sám by si představoval jiný. Nezapomněl na tvořivou práci, zvyšování důchodů, slevu na jízdném pro důchodce i studující, zmínil další praktické kroky vlády a s velkou razancí zopakoval, že nikdy nebyl agentem STB, ani nepodepsal vázací akt. Za velmi vážnou však nutno označit spekulaci, kdy nastínil možnost, že opozice pomohla zvolit Ondráčka, jen proto, aby mohlo dojít k demonstracím.

V druhé hodině pořadu se v Žižkovské věži sešli: Profesor Pavel Pafko, ministr Adam Vojtěch a neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer. Po počátečním extempore s personálními změnami na dvou nemocnicích, které ministr v podstatě ustál, se debata uklidnila a zaměřila na stav českého zdravotnictví, jeho perspektivy a způsoby odstraňování problémů. Šlo o, možná až překvapivě kultivovanou a erudovanou diskusi, v níž dominovaly především zkušenosti Pavla Pafka, nicméně to vypadalo, že i ministr se v problematice rezortu dobře orientuje. Ke cti Václava Moravce budiž přiznáno, že dělnou atmosféru zřejmě vycítil a jindy nešetrné vstupy viditelně redukoval. Dlužno však poznamenat, že v podstatě ani jeden z hostů nehýřil pro futuro optimizmem, ať už se jednalo o nedostatečný počet zdravotnického personálu, pokračující feminizaci lékařského cechu, nebo financování systému.