Zuří válka o 5G mezi Čínou a USA, Evropa šlape vodu

Streamování počítačových her ve virtuální realitě, samořídící automobily, extrémně rychlé stahování filmů ve výborné kvalitě nebo internet miliard vzájemně komunikujících věcí. To vše přislibuje blížící se spuštění mobilních sítí příští generace známých jako 5G. Závod o to, kdo jako první infrastrukturu pro novou technologii postaví již nějakou dobu probíhá a prozatím se zdá, že USA a Čína vedou, zatímco Evropa zaostává.

Klíčovými důvody pro pomalý rozvoj 5G sítí napříč zeměmi EU je fragmentace regulačních pravidel, nedostatečné investice mobilních operátorů způsobené jejich slabými obchodními výsledky a zdlouhavá debata o rozdělení kmitočtových pásem. „V USA máme tvrdý konkurenční boj mezi hlavními hráči na trhu, který akceleruje investice do 5G sítí a v Číně očividně v této oblasti vidí příležitost vyvinout první generaci technologií, kde by Čína mohla být lídrem“, myslí si Ben Wood, vedoucí výzkumu v CCS Insight.

Zatímco v USA a Číně je první uvedení nových technologií naplánováno na léta 2018-2019, v Evropě je časový horizont o poznání delší. Evropští zákonodárci se v minulém týdnu shodli na dohodě, která evropským společnostem uvolní pásma pro 5G sítě do roku 2020. Problém ale je s délkou období, po kterou bude licence na dané pásmo platit. Ta se mezi členskými státy EU liší, Evropská komise doufala ve sjednocení minimální doby na 25 letech. Vzhledem k odporu zemí jako Itálie a Německo se podařilo prosadit pouze 20leté období, které ale vzhledem k vysokým nákladům pro stavbu infrastruktury nemusí být pro mobilní operátory dostatečně motivující.

Nad zaostáváním unie za zbytkem světa již vyjádřili znepokojení vrcholní představitelé EU. Andrus Ansip, evropský komisař zodpovědný za takzvaný digitální jednotný trh, označil za největší problém EU v této oblasti fragmentaci regulačních pravidel.

Tlak konkurence si není vědoma pouze Evropa, ale i USA. Tamní ministerstvo financí vyjádřilo pochybnosti ohledně potenciální fúze Broadcomu s Qualcommem. Bojí se totiž, že by americký Qualcomm kvůli komplikovanému procesu slučování mohl zaostat za svými asijskými soupeři ve vývoji 5G technologií. Z důvodu vyhodnocení dopadu fúze na národní bezpečnost nařídily úřady také odložit hlasování o výměně stávajících ředitelů za kandidáty nominované Broadcomem, jejichž zvolení by fúzi výrazně přiblížilo.

V lednu tohoto roku pak na veřejnost prosákla zpráva Národní bezpečnostní rady (NSC), ve která byla zmíněna možnost státem vybudované 5G infrastruktury a její následné pronajímání soukromým operátorům. Důvodem k návrhu tohoto postupu byla opět obava z možné technologické převahy Číny a snaha o co největší urychlení celého procesu.

Plán si tehdy vysloužil tvrdou kritiku jak ze strany lobbistů mobilní operátorů, tak i kontrolní komise pro telekomunikace (FCC). Podle Declana Ganleyho, generálního ředitele Rivada Networks, byla velká část hráčů na telekomunikačním poli proti návrhu z důvodu historickým úspěchům a dominanci, které dosáhli v rámci současného systému aukcí frekvenčních pásem.

„V tuto chvíli má v 5G technologiích náskok Čína. Proč? Protože jak Evropa, tak USA zdědily top-down model konglomerátů, které vytvořily oligopolní systém honící se za zisky a přisvojující si veškerá frekvenční pásma“, říká Ganley. „Top-down management je to, v čem je Čína nejlepší a Západ nejhorší. Sázky jsou vysoké, nová technologie zasáhne vše, od komerční sféry po obranu státu. Je těžké přehnat to, jak důležitá válka o 5G je - a v tuto chvíli si toho je Čína vědoma lépe než kdokoliv jiný“, uzavírá Ganley.

Zdroj: CNBC