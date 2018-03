Summary: Stabilní letenky, ukončený spor a smíšená makrodata

Na nejdůležitější akciové události dnešního dne se podíval analytik Patria Finance Ján Hladký.



Lufthansa





Německá aerolinka dnes vydala prohlášení, ve kterém komentovala, což je v kontrastu s předešlými 9 měsíci, kdy byl vývoj „pozitivní“. Nedávný kolaps britské aerolinky Monarch a německé Air Berlin odklonil k fungujícím hráčům nové pasažéry, nicméně v mezičase byly ztracené spoje nahrazeny nízkonákladovkami jako Ryanair a easyJet a růst cen letenek se tak zastavil. Lufthansa dnes reagují 6% poklesem.(Investiční tipy)Provozovatel kasin v Las Vegas a čínském Macau, čímž ukončil soudní spor trvající 6 let. Důvodem sporu byl odkup podílu, který v roce 2012 držela ve Wynn Resorts americká dceřinka Japan’s Universal a jenž byl převzat samotným Wynn Resorts s 30% diskontem proti tržní ceně. Majitel japonských kasin byl tehdy americkou FBI vyšetřován kvůli podezření z korupce a představenstvo Wynn tak vytlačilo japonského akcionáře ze společnosti, což Japan’s Universal pokládalo za nezákonný krok.a navíc má dnes někdejší podíl Japonců hodnotu 4,4 mld. USD Wynn Resorts dnes posilují o více než 6 %.Klíčová měsíční data z americké ekonomiky dopadla smíšeně. Mzdy v únoru zpomalily na 2,6 procenta a leden byl revidován mírně dolů. Naproti tomu ale upoutá masivní nárůst zaměstnanosti o 313 tisíc. Menší pnutí na trhu práce znamená nižší inflační očekávání, což by mohlo přibrzdit ruku Fedu při zvyšování úrokových sazeb. To je pro akciové trhy vždy pozitivní zpráva. Index S&P přihazuje 0,9 %, Nasdaq 1,1 % a Dow Jones také 1,1 %.