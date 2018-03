Souhrn 9.3. - klíčová americká data ideální, opravdu silná ale přitom neinflační, ropa silně roste, BCPP nakonec v plusu

12.h - Evropa vyčkává na várku makroekonomických zpráv a vyhodnocuje Trumpova cla a možné výjimky, ropa vyčkává, BCPP v minusu kvůli bankám

Hlavní zprávy dne

Pražská burza končí 10. týden při průměrné likviditě nakonec lehkým růstem.Evropské trhy vyčkávaly po většinu dne na klíčovou zprávu z amerického trhu práce a ta nakonec měla pozitivní vliv na jinak spíše nepříznivý vývoj obchodování v tomto týdnu. Prezentovaná data o tvorbě míst byla sice výrazně nad odhady, což bylo možné vnímat negativně z pohledu rostoucího rizika přehřátí tamní ekonomiky a nutnosti rychlejší reakce Fedu, ale zpráva nesla také další informace a to o poklesu tempa růstu mezd . To naznačuje, že americká ekonomika jede na skutečně vysoké obrátky, ale zároveň nevytváří vyšší inflační tlaky, což se zdá být ideálním mixem, jakkoli nad tímto stavem ekonomové kroutí hlavami.US trhy vstoupily do svého obchodování silnějším růstem díky výše zmíněnému vlivu klíčové zprávy z US pracovního trhu.Eurodolar na zprávu reagoval v obdobném duchu. Z pohledu dejdříve silnější reakce na možný rychlejší růst sazeb a následně uvědomění, že situace díky klesající dynamice růstu mezd nebude asi až tak horká. Koruna euru se vydala směrem k 25,5. Ropa reagovala na silná americká data růstem. Akcelerující největší ekonomika světa je dobrým příslibem pro možný růst globální poptávky po ropě. BCPP do značné míry kopírovala obecný evropský vývoj a po negativním dopoledne ve druhé polovině dne zamířila do plusu. Hlavní zásluhu na tomto vývoji měl odpoledne rostoucí ČEZ , který se vrátil nad hranici 500 Kč . Odpoledne se dařilo také akciím KB. Po celý den rostly akcie