Růst objemu mezd pokračuje

Celkový objem mezd, vyplácený v české ekonomice, vzrostl v závěru loňského roku meziročně o 10 %. Meziroční růst průměrné nominální mzdy o 8,0 % byl ve 4. čtvrtletí 2017 doprovázen nárůstem počtu zaměstnanců o 1,9 %. Desetiprocentní nárůst objemu mezd jasně naznačuje, že se kupní síla tuzemských domácností poměrně dramaticky zvyšuje, což je důležitá zpráva i pro měnovou politiku.

Jestliže inflace je momentálně nižší, než co ČNB předpokládala ve své prognóze, tak růst mezd je silný a vývoj v tomto ohledu odpovídá předpokladům české centrální banky. Silný mzdový růst představuje riziko ve směru vzlínání inflačních tlaků a letos by měl mzdový růst dále zrychlit, což znamená, že ČNB bude muset zůstat ostražitá, co se inflačních rizik týče.

V závěrečném čtvrtletí vzrostla průměrná nominální mzda v české ekonomice meziročně o 8,0 %, po odečtení inflace to znamená, že v reálném vyjádření průměrná mzda vzrostla o 5,3 %. Jde o nejsilnější růst nominální mzdy od 1. čtvrtletí roku 2008, silný mzdový růst je reflexí napjaté situace na tuzemském trhu práce, tedy nedostatku zaměstnanců, vliv má samozřejmě i zvyšování platů ve veřejné sféře. Řada odvětví hlásí pro loňské závěrečné čtvrtletí dvouciferný meziroční růst mezd: na tento výčet patří kulturní a rekreační činnosti, těžba a dobývání, zdravotnictví, a veřejná správa a obrana. Mzdový růst v odvětvích informatiky (IT) a financí byl v rámci české ekonomiky výrazně podprůměrný, nicméně právě tato odvětví si udržují první dvě příčky, co se celkové výše vyplácené mzdy týče.

Za celý rok 2017 vzrostla průměrná nominální mzda v české ekonomice o 7,0 %, což po odečtení inflace znamená reálný růst 4,4 %. Pro letošek se celoroční růst průměrné mzdy může přiblížit úrovni 7,5 %, v reálném vyjádření tak může průměrná mzda vzrůst zhruba o 5,5 %. Jinými slovy: mzdový vývoj hovoří pro další silný růst spotřeby domácností v letošním roce, respektive spotřeba domácností může letos růst ještě rychleji, než tomu bylo v roce 2017.