Kobalt je kvůli elektrickým autům a Kongu nejdražší od roku 2008

Cena kobaltu se vyšplhala na nejvyšší hodnotu od roku 2008 kvůli vysoké poptávce po elektrických autech a hrozbě vyšších daní v Kongu. Za poslední dva roky se cena kobaltu zvýšila čtyřnásobně a tento týden stoupla až na 40 dolarů (830 Kč) za libru (0,45 kg). Uvedl to server listu Financial Times. Kobalt se používá při výrobě baterií.



Cena roste, protože automobily od Tesly po Volkswagen se snaží zajistit si dlouhodobé dodávky kobaltu pro dobíjecí baterie. Volkswagen loni vyhlásil tendr na dodávky kobaltu na příštích pět let. Baterie elektrického auta potřebuje zhruba deset kilogramů kobaltu, to je více než tisícinásobek potřeby pro baterii do iPhonu, uvádí poskytovatel finančních služeb BMO Capital Markets.





Více než 60 procent kobaltu pochází z Konga, kde se těží spolu s mědí ve velkých otevřených dolech a ručně drobnými těžaři. Velké firmy však čelí růstu nákladů na těžbu, když prezident Joseph Kabila tento týden uvedl, že podepíše nový zákon o těžbě, který již schválily obě komory parlamentu. To by mohlo zvýšit poplatky, které těžaři platí vládě z prodeje kobaltu, pětinásobně.Podle jednoho z obchodníků by nový zákon mohl také přimět společnosti v řetězci dodavatelů pro výrobu baterií pro elektrická auta, aby kupovaly levnější kobalt těžený ručně drobnými těžaři. Tato drobná těžba, kterou obvykle dělají děti, se loni zvýšila o 20 procent a na celkové těžbě v Kongu se podílí 13 až 16 procenty, uvádí obchodník s kobaltem Darton Comodities.Kromě baterií pro elektrická auta, kde umožňuje prodloužit dobu mezi dobíjeními, se kobalt také používá v legovaných slitinách v turbínách, kosmických raketách, raketových motorech a elektrárnách.