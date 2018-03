SEC: Na kryptoměny a jejich burzy a peněženky se vztahují akciové regulace

Prohlášení o potenciálně nezákonných on-line platformách pro obchodování s digitálními aktivy.", jež vypracovala s ohledem na stále rostoucí počet případů a šetření subjektů zapojených do obchodování s kryptoměnami Podle komentářů je zmíněné doporučení celkem jasným signálem, že na kryptoměny bude v USA nahlíženo jako na akcie a bude pro ně vyžadována obdobná míra regulace, která je v případě akcií a jejich trhů relativně na vysoké úrovni.Podle některých odhadů bude s největší pravděpodobností následovat vlna předvolání, pokud už se tak neděje, jednotlivých subjektů, které SEC v této souvislosti sleduje. To by mohlo spustit vlnu dobrovolného delistingu některých měn, které zjevně nefungují podle akciového práva.Podle dalších komentářů je akce SEC namířena spíše na nově vznikající virtuální měny a projekty ICO s celkovým cílem zabránit v maximální možné míře vysloveně podvodným projektům a nabídkám v jejich realizaci.Podle některých komentářů postoj SEC naznačuje, že čas pro tolik očekávané kryproměnové ETF ještě nenazrál. Než se tak stane, chce SEC náležitě "vyklidit chlév" a zvýšit celkovou transparentnost a důvěryhodnost celého sektoru. Zároveň je krko SEC náznakem, že doposud tomu tak není.