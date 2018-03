Zvýšení platů ve veřejném sektoru podpořilo růst průměrné mzdy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Data z amerického trhu práce budou podle našich odhadů dobrá, především z pohledu tvorby pracovních míst. Zajímavá čísla budou zveřejněna i v Česku: únorová inflace a vývoj průměrné mzdy v Q4 17. Zatímco inflace může ČNB podle všeho zklamat, mzdový růst bude pravděpodobně velmi slušný. Koruna by tak mohla na konci týdne posílit.

Tvorba pracovních míst v USA zůstala solidní

Americká ekonomika vytvořila v únoru podle našich odhadů 180 tis. nových pracovních míst, což by bylo v souladu s průměrem posledních šesti měsíců. Na solidní růst zaměstnanosti poukazovaly měkké indikátory z jednotlivých distriktů Fedu, ale i ISM za celé Spojené státy. Z pohledu tvorby pracovních příležitostí tedy čekáme dobrý výsledek, konsenzus trhu je přitom ještě optimističtější. Mzdový vývoj ale zůstává nadále utlumený. Únorové tempo růstu mezd se podle nás snížilo z lednových 2,9 % na 2,8 % y/y, protože lednové číslo bylo podpořeno růstem minimální mzdy a zkrácením pracovního týdne. V celkovém pohledu by ale dnešní statistiky měly podpořit další zvyšování sazeb Fedu.

Dnes ráno zveřejněné údaje z Německa veskrze zklamaly. Především lednové exporty a průmyslová produkce zaostaly za očekáváním, čímž naznačily horší start do nového roku, než jak ukázaly první letošní PMI.

ECB kurzu eura nepomohla

Zasedání ECB přineslo překvapivou změnu v komunikaci, protože centrální banka vypustila ze svého prohlášení větu o možnosti zvýšit objem odkupů v rámci programu QE či jejich trvání. Trhy ale nakonec zklamalo zveřejnění nové prognózy ECB, která snížila očekávání ohledně inflačního vývoje. Euro tak včera proti dolaru oslabilo o 0,7 % téměř k úrovni 1,230 USD/EUR.

Zvýšení platů ve veřejném sektoru podpořilo růst průměrné mzdy

Průměrná mzda v české ekonomice vzrostla podle našeho odhadu v Q4 17 o 5,1 % y/y především díky růstu platů státních úředníků a učitelů. K tomu se přidaly pokračující tlaky v soukromé sféře. Růst nominální mzdy tak zřejmě dosáhl 7,8 % y/y. To je sice mírně pod odhady ČNB (8,1 %), ale i tak by tato čísla mohla podpořit opětovný růst očekávání ohledně rychlejšího růstu sazeb ČNB. Co naopak může zklamat, je únorová inflace. Ta podle nás zpomalila na 2,0 %, což by bylo 0,2 pb pod prognózou ČNB.

Koruna ve čtvrtek prakticky bez pohybu

Koruna včera zažila jeden z nejklidnějších dnů od začátku roku. Její kurz vůči euru se po většinu obchodování prakticky nepohnul z úrovně 25,42 CZK/EUR, nakonec večer uzavřel jen o halíř silnější. K větší aktivitě nepřinutilo měnový trh ani zveřejnění únorového podílu nezaměstnaných, který poklesl více, než očekával konsenzus analytiků (http://bit.ly/2tsA5cg).

Proti dolaru česká měna oslabila o dvě třetiny procenta, a to kvůli propadu eura vůči zeleným bankovkám.