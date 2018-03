Investoři pokračují v nákupech akcií (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Futures na evropský akciový index Stoxx 50 ukazují na mírný pokles.

Nepochybně nejdůležitějšími statistikami dnešního dne budou údaje z amerického trhu práce. V Evropě byla již ráno zveřejněna data o německé průmyslové výrobě a zahraničním obchodu, která zaostala za očekáváními. Čísla o průmyslu zveřejní i Francie.

Société Générale snížila doporučení pro akcie belgické mediální společnosti RTL Group na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy se oklepaly z předchozích výprodejů, když se zmírnily obavy z potenciálních obchodních válek mezi jednotlivými vládami světových ekonomik. Americký prezident Donald Trump ponechal dveře otevřené možným výjimkám v rámci chystaného uvalování dovozních cel. Ohledně oceli a hliníku vyňal například Kanadu či Mexiko. Akciové indexy tak zamířily vzhůru. S&P 500 přidal bezmála půl procenta a technologický Nasdaq či průmyslový Dow Jones si polepšily o 0,4 %.

Asijské akcie pokračovaly při páteční seanci v růstu. Nejúspěšnějším byl jihokorejský parket, kde akciové tituly vzrostly o více jak jedno procento. Okolo jednoho procenta posilovaly čínské akcie, zisky ostatních trhů se pohybovaly do půl procenta.

Dnešními nejsledovanějšími údaji budou statistiky z amerického trhu práce, a to zejména data o hodinových výdělcích. Ty v minulém měsíci překvapily výrazně vyšším růstem, což ale do jisté míry přispělo k výprodejům na akciových trzích z obav rychlejšího růstu inflace a nutnosti razantnějšího zvyšování úrokových sazeb. Za únor odhadujeme v meziročním srovnání jejich mírné zpomalení. To by trhy mělo uklidnit a akciové trhy povzbudit v dalším růstu.

Evropské akcie by na počátku dnešního obchodování mohly mít tendenci spíše oslabovat poté, co zklamáním byly německé statistiky o průmyslové výrobě a zahraničním obchodu.