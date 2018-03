Trump podepsal dekret o zavedení cel na ocel a hliník

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal dekret o uvalení cel na dovoz oceli a hliníku, které vstoupí v platnost za 15 dní. Výjimku přiznává Kanadě a Mexiku, další státy prý mohou následovat. Cla na dovoz oceli budou stanovena ve výši 25 procent, na dovoz hliníku deseti procent.



Trump v Bílém domě prohlásil, že USA byly roky, ba desetiletí vystaveny nespravedlivým obchodním praktikám. "Je to útok na náš stát, ocel je ocel, když není ocel, není země," řekl prezident. "Zavedením cel na hliník a ocel chráním americkou národní bezpečnosti," prohlásil a dodal, že "ve spolupráci se spřátelenými státy musíme projevit pružnost".





"Budeme velmi féroví a velmi pružní, ale budeme chránit americké dělníky, jak jsem řekl během (předloňské volební) kampaně," komentoval Trump své rozhodnutí. Upozornil, že "má právo jít nahoru nebo dolů ve vztahu k jednotlivým zemím, právo zařadit nebo vyřadit jednotlivé státy". Při rozhodování o výjimkách bude hrát roli i úroveň vojenských vztahů."Mnoho zemí, které v obchodu a vojenských vztazích zacházejí s USA nejhůř, je označováno za naše spojence," stěžoval si prezident.Obchodní vztahy s Mexikem a Kanadou budou předmětem jednání o Severoamerické dohodě o volném obchodu ( NAFTA ), které má začít počátkem dubna. Trump dnes potvrdil, že obě země budou z celního rozhodnutí vyjmuty. Výjimka ale může skončit, pokud jednání o osudu NAFTA selže.Podle agentury AP mají být země, jichž se zavedení cel týká, pozvány na jednání s americkou vládou. Pokud budou řešit ohrožení, které jejich vývoz představuje pro americké výrobce, a pokud dojednají "alternativní cesty" urovnání problému, mohou být z uvalení cel vyjmuty. Trumpovo rozhodnutí může podle činitelů americké vlády projít "pružnými změnami".Prezident při podpisu dekretu oznámil, že USA jednají o obchodních vztazích s Čínou. "Nevím ale, jestli z toho něco bude," upozornil. Evropská unie už ve středu oznámila, že je připravena na nová cla reagovat. Podle komisařky EU pro obchod Cecilie Malmströmové není jasné, jakou hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států by mohla unie představovat. Eurokomisařka zpochybnila, že jsou Trumpovy plány v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). EU tak může aktivovat opatření k ochraně vlastního trhu, varovala.Malmströmová potvrdila, že protiopatření ze strany EU by zahrnovala cla na americké ocelářské a zemědělské produkty i na další výrobky, například bourbon, arašídové máslo či pomerančový džus. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dříve uvedl, že opatření by se dotkla rovněž motocyklů Harley-Davidson nebo džínsů Levi's.Kritické hlasy ve čtvrtek zazněly i z amerického Kongresu. Republikánský senátor Jeff Flake oznámil, že navrhne zákon , který cla na ocel a hliník zruší. Předseda senátního finančního výboru Orrin Hatch řekl, že bude s vládou spolupracovat, aby "zmírnil škody" způsobené Trumpovým rozhodnutím. Paul Ryan, republikánský šéf Sněmovny reprezentantů, v projevu v Atlantě prohlásil, že není přítelem široce zaváděných a "přemrštěných" cel.

Výzvu Trumpovi, aby znovu zvážil zavedení cel a zabránil nechtěným negativním následkům, poslalo už ve středu do Bílého domu víc než sto republikánských poslanců dolní komory Kongresu.



Kritiku Bílého domu neskrýval ani vůdce senátní republikánské většiny Mitch McConnell, kterému vadí rozsah celních opatření, která Trump zavedl. "Členové Senátu včetně mne jsou znepokojeni rozsahem navrhovaných cel na ocel a hliník a jejich dopadem na americké občany a firmy," uvedl McConnell v prohlášení.