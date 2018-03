Mýto po roce 2020 chtějí provozovat čtyři konsorcia. Nabízí obří slevy

Ministr dopravy Dan Ťok dle očekávání potvrdil, že se do tendru na provozování mýtného systému v České republice přihlásili čtyři konsorcia firem. K cenovým nabídkám uvedl, že tři jsou výrazně pod předpokládanou cenou 29 miliard na deset let, což je zhruba cena současného provozovatele. Jedna nabídka naopak tuto cenu převyšuje.

Kvůli jednání ministra dopravy Dana Ťoka a premiéra Andreje Babiše se zástupci firmy Uber o pravidlech pro podnikání této alternativní taxislužby v České republice se původně plánovaná tisková konference po uzávěrce přihlášek do tendru na provozování mýta v České republice po roce 2020, přesunula z pravého poledne na půl pátou odpoledne.

Zaznělo na ní však očekávané, tedy, že se do jedné z největších zakázek v historii tuzemské dopravy přihlásila čtyři konsorcia firem, které se kvalifikovaly v tendru. Jdo o stávajícího provozovatele, Kapsch, maďarského provozovatele National Toll Payment Services (HU-GO), nově vytvořenou firmu CzechToll, v níž figuruje slovenský provozovatel mýta SkyToll a skupina PPF, a původně česká společnost T-Systems, která je však součástí skupiny T-mobile a tedy Deutsche Telekom. Německá centrála se o tendr uchází na přímo, bez spolupráce s lokálním telekomunikačním operátorem.

Zatímco jeden z uchazečů výrazně překročil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, cenové nabídky zbylých tří uchazečů jsou obdobné a pohybují se v rozmezí mezi jednou třetinou až polovinou předpokládané hodnoty veřejné zakázky. „Přestože jsem očekával snížení ceny, bylo to příjemné překvapení. Potvrdilo se, že soutěž má smysl, protože se vůbec poprvé dozvídáme, jaká je tržní cena za výběr mýta,“ říká ministr dopravy Dan Ťok a dodává: „Pokud vše půjde dobře, můžeme se s nákladovostí mýtného systému dostat z původních 20 % na 10 %, tzn., že budeme mýto vybírat o polovinu levněji než dřív.“ Předpokládá se, že v době platnosti kontraktu, který by měl začít platit od roku 2020, se rozšíří počet zpoplatněných úseků o 900 kilometrů.

Nového provozovatele chce ministerstvo vybrat do podzimu letošního roku. Ten pak bude mít 14 měsíců na případné převzetí, testování a spuštění systému elektronického mýta. Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let. Přitom poprvé v historii v loňském roce překročil hranici 10 miliard korun.

Tendr je předmětem kritiky z řady stran. Například Hospodářská komora ČR v lednu letošního roku vyčetla ministerstvu dopravy nekoncepčnost v přípravě velkého tendru a údajné přehlížení záměru rozšířit zpoplatněné silnice o 910 kilometrů. Oznámili, že budou požadovat jeho zrušení a vypsání nového výběrového řízení.

Zakázka pod pečlivou kontrolou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Tato veřejná zakázka samozřejmě nemůže uniknout pozornosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ji prošetřuje z několika stran (jednak své vlastní šetření, dostal však i podněty jak od stávajícího provozovatele, tak pravděpodobně i soutěžitelů – pozn. red.). Již na konci listopadu vydal předběžné opatření, v němž zakazuje ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu s případným vítězem. Tím si ÚOHS zajistil čas pro svá další šetření, zejména chce zjistit, zda všichni uchazeči dostali stejnou zadávací dokumentaci. To se však nelíbilo vedení ministerstva dopravy, které reagovalo velice ostrou tiskovou zprávou, v níž označilo postup ÚOHS za nestandardní. Nelíbily se mu zejména požadavky na informace o tom, kde v zadávací dokumentaci jsou precizována obchodní tajemství.

Na to reagoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který odmítl nařčení, že by postupoval v případě prověřování tohoto tendru nestandardně. Odmítl také, že by si úředníci antimonopolního úřadu vyžadovali dokumenty zásadně v pátek a v krátké dodací lhůtě.

Týden poté se opět ozvalo ministerstvo s tím, že v tendru pokračuje a podivuje se nad tím, co všechno ÚOHS zajímá. „Podle odůvodnění se antimonopolní úřad rozhodl ustanovit znalce s cílem získat znalecký posudek, jehož předmětem bude zodpovězení otázek týkajících se zpětné zjistitelnosti případných změn obsahu datového nosiče v souvislosti s prověřováním postupu ministerstva při poskytování části zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky dodavatelům,“ uvedlo tehdy ministerstvo ve své tiskové zprávě.

Posledním krokem proti antimonopolnímu úřadu měla být tisková konference avizovaná den po jmenování vlády, tedy 14. prosince, která však byla pár minut před začátkem zrušena. Podle informací Ekonomického deníku na ní chtěl ministr Ťok vyrukovat s některými argumenty, které právníci ministerstva označují ze strany ÚOHS jako protizákonné. Dokonce se v dopravních kuloárech hovořilo o oznámení podání trestního oznámení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Ten by přitom mohl být jedním z „ohrožených“ úředníků, které chce vláda Andreje Babiše vyměnit. Ťokova tisková konference měla být „dělostřeleckou“ přípravou v tomto snažení. Bude tedy zajímavé v roce 2018 sledovat, jak se situace okolo předsedy exponovaného úřadu vyvine.

Kritizuje také Evropská komise

Kritikou nešetřila také Evropská komise, která požadovala vysvětlení, proč MD nevypsalo původně avizovaný tendr a „přikleplo“ další provozování mýta Kapsch až do konce roku 2019.

Komise tvrdě kritizuje vládu a ÚOHS kvůli Kapschi

Prozatím tedy ministerstvo dopravy „jede“ podle stanoveného harmonogramu, který vypadá následovně:

Harmonogram mýtného.

Jisté je, že v letošním roce bude kolem tendru na mýtný systém ještě pořádně rušno a lze se i spolehnout na to, že se neúspěšní uchazeči budou obracet na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a možná i na soudy, aby celý tendr prověřily. To je totiž, bohužel, kolorit českého soutěžního práva.

Jiří Reichl

