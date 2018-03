Kandidát na nejzajímavější IPO letošního roku

Když na akciový trh vstoupilo Ferrari, šlo o pozorně sledovaný krok už proto, o jak výjimečnou společnost jde. Radost investorům sice dlouho nedělala, ale vývoj od počátku roku 2017 znamená, že od IPO si akcie nyní připisuje asi 100 %. Před časem jsem tu poukazoval na to, že vstup na trh zvažuje i Aston Martin. Jeho vozy se sice netěší tak prémiové pozici jako Ferrari, ale i tak by zřejmě šlo o podobný příběh (včetně toho, že podle některých zpráv by mělo být IPO hodně ambiciózně naceněné). Na Fool.com se nyní navíc objevila zpráva, či spekulace, která by příběhu Astonu mohla výrazně dodat na zajímavosti.



Britská automobilka totiž oznámila, že obnoví svou historickou značku sedanů Lagonda a to tím způsobem, že půjde o první luxusní značku s nulovými emisemi. Majitelé Astonu přitom podle některých zpráv uvažují o tom, že by firma na akciový trh vstoupila ještě do konce tohoto roku. Bezemisní Lagonda by se tak mohla stát i vějičkou pro potenciální nové akcionáře a možná není načasování obou plánů (Lagonda a vstup na trh) náhodné.



Podle Astonu by nové vozy Lagonda měly kombinovat pokročilou technologii elektromotorů, autonomní prvky řízení, velmi neotřelý design a zmíněný luxus. Lepší než slova tu ale minimálně z hlediska onoho designu bude obrázek:





Zdroj: AM



Hlavní návrhář Astonu Marek Reichman poukazuje na to, že elektroauta se, co se týče svého tvaru a celkového designu, nebudou muset držet tradičních konceptů, které u aut se spalovacími motory diktovala zejména velikost a umístění pohonné jednotky. U Lagondy jsou baterie v podlaze vozidla a „vše nad nimi již bude patřit cestujícím“. Podle firmy by Lagonda měla, co se týče luxusu, nabízet mnohem více než Tesla u svých vozů.



Jak jsem naznačil v úvodu, Aston nyní nemá na trhu takovou výjimečnou pozici jako Ferrari. Od toho by se mimo jiné také měla odvíjet jeho valuace. Jenže v současné době se již na plné obrátky začíná rozjíždět elektrifikační revoluce, v níž Italové zatím žádné potenciální eso v rukávu nemají (a samozřejmě můžeme diskutovat o tom, zda právě jim ho je třeba). Aston se s podobným esem možná vytasí.



Na závěr bych rád poukázal na to, že Ferrari sice v roce 2017 (opět) razantně zvýšilo svůj čistý zisk, ovšem jeho provozní tok hotovosti znatelně klesl (zejména kvůli pracovnímu kapitálu) a investice naopak vzrostly. Po investicích tedy firmě v roce 2016 zbylo asi 900 milionů dolarů, v roce 2017 už jen asi 550 milionů dolarů. Tok hotovosti šel tedy úplně jiným směrem než zisky a pokud by tomu tak mělo být i nadále, mohlo by akcionáře nakonec potkat nepříjemné vystřízlivění. Současná kapitalizace totiž „vyžaduje“ několikaletý téměř 20 % růst toho, co firma bude skutečně generovat pro akcionáře (tedy jaké volné cash flow vytvoří).



Není divu, že s takovým optimismem na tomto segmentu trhu se tam chce i Astonu. Ten ale musí doufat nejen v to, že se mu podaří vytvořit onen atraktivní příběh, ale také v to, že mu vidle do jeho plánů nehodí třeba vlna pesimismu zvednutá globálními obchodními potyčkami.