Premiér Babiš po setkání se zástupci společnosti Uber: Podepíšeme společné memorandum, které určí pravidla

Předseda vlády Andrej Babiš se ve čtvrtek 8. března 2018 setkal na Úřadě vlády s Tomášem Peťovským, generálním ředitelem Uber v ČR a na Slovensku, a dalšími zástupci této společnosti. Domluvili se na uzavření společného memoranda, které definuje například to, že řidiči budou mít živnostenský list a zavedenou elektronickou evidenci tržeb.

Setkání se zúčastnili i ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Dan Ťok, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a náměstek ministra průmyslu a obchodu pro internetizaci ČR Ondřej Malý.

Podle premiéra Andreje Babiše vláda podporuje nové technologie, nesmí to ale vést k porušování pravidel a zvýhodňování jedné skupiny před jinou.

„Do konce března podepíšeme memorandum, které bude obsahovat všechny kroky, to znamená, že řidiči budou mít živnostenský list a bude nutnost požádat si o licenci. V memorandu bude také to, že dobrovolně souhlasí se zavedením EET,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Mezi společností Uber, Finanční správou ČR a ministryní financí Alenou Schillerovou bude podepsán také protokol o vykazování tržeb. Uzavřen by měl být do 30. dubna letošního roku. Dále by měl Uber založit v České republice pobočku se samostatnou právní subjektivitou.

Premiér Andrej Babiš už 26. února poslal spolu s pražskou primátorkou Krnáčovou dopis šéfovi společnosti Uber Daru Khosrowshahimu, ve kterém ho vyzval k dodržování českých zákonů. Zároveň uvedl, že řidiči Uber a Taxify nezpochybnitelně nedodržují některé části zákona o silniční dopravě a často jim chybí i živnostenské oprávnění.

Dnešní schůzkou premiér Andrej Babiš navázal na setkání se zástupci taxikářů, které se konalo 14. února.